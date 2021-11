Snaga specijalne samostalne Time‑Lapse kamere TimeK

Kada je potrebno snimiti izgradnju ili rekonstrukciju neke zgrade koja traje više meseci ili godina, ili neki interesantan događaj i prikazati ga na atraktivan način u kratkom vremenskom periodu, najbolje je koristiti specijalnu Time‑Lapse kameru koja snima čitav prostor, a za to ne zahteva ništa osim sunčeve svetlosti koja puni njene baterije, te 4G data kartice za daljinski pristup.

Kompletno rešenje koje nudi Lunatronik spremno je za razne scenarije permanentnog snimanja neke građevine, predela ili događaja, uz prilagođavanje dobu dana i vremenskim uslovima

Kada poželite da montirate kameru koja će neprekidno snimati neki predeo, bilo u urbanim uslovima ili u prirodi, klasične kamere za video‑nadzor nisu dovoljne. Potrebno je univerzalno rešenje koje će biti nezavisno od ljudskih intervencija, a ipak će raditi 24/7 bez zastoja, prilagođavajući se dobu dana, vremenskim uslovima i svim ostalim parametrima. Profesionalne samostalne Time‑Lapse kamere konfigurišete u skladu sa potrebama i mogućnostima i one rade, a na vama je samo da uživate u napravljenim snimcima.

Snaga dva objektiva

Prilikom izbora Time‑Lapse kamere treba pre svega da se opredelite za rezoluciju senzora: birate između full hd, 4K ili 6K videa. Za izvanredan kvalitet slike potrebna su dva objektiva, što znači da se pun pejzaž kombinuje od dve slike. Koriste se Sony Exmor R senzori rezolucije 16 Mp i dva širokougaona objektiva F2.8, HFOV:149°. To znači da svaki od senzora daje sliku u punoj rezoluciji 4608×3456 tačaka, a onda se slike ujedine u panoramu impresivne rezolucije 7360×2650 piksela, bez ikakve distorzije slike.

Možete da snimate statične fotografije ili video materijal u 6K rezoluciji. Sve to se upisuje na profesionalnu microSD karticu čiji kapacitet može biti do 512 GB, a pošto je kamera stalno na Internetu zahvaljujući ugrađenom 4G modulu (postoji i Wi‑Fi odnosno Bluetooth komunikacije, ako su one u nekom scenariju upotrebe pogodnije), slike u svako doba možete da prenesete na svoj računar ili specijalni cloud server.

Nezavisna od napajanja

U Time‑Lapse kameru je ugrađen Li‑Ion akumulator kapaciteta 24Ah koji je dovoljan za sve potrebe kamere tokom perioda kada nema sunca, dakle oko 6000 fotografija. A kada je dan, baterija se puni: ugrađena je monokristalna solarna ploča od 4,1 Wp, postavljena na rotirajuću i nagibnu „ruku“ panela izrađenu od eloksiranog aluminijuma. Sve je to stalo u kameru ukupnih dimenzija 210×180×70 mm.

To praktično znači da će Time‑Lapse kamera raditi bez vašeg prisustva i bez potrebe za bilo kakvim intervencijama. Spremna je za temperature od ‑10 do +50° C (temperatura skladištenja je od ‑25 do +60° C), a uz to je zaptivena po IP66 standardu, tj. otporna na pesak, sneg, kišu i druge vremenske uslove i to u veoma dugom vremenu. Ukoliko se ipak jave neki problemi, recimo prekoračenje radne temperature, kamera će vam poslati e‑mail a vi ćete odlučiti šta dalje činiti.

Kada je dan, baterija se puni: ugrađena je monokristalna solarna ploča od 4,1 Wp, postavljena na rotirajuću i nagibnu „ruku“

Ugrađeni 4G, Wi‑Fi i Bluetooth moduli omogućavaju skladištenje podataka na serveru ili u cloud‑u, ali i upravljanje uređajem sa smartfona, računara ili drugog uređaja. Ako imate više ovakvih kamera, upravljanje možete da optimizujete zahvaljujući Camera Dashboard‑u za kontrolu flote kamera i upozorenja o eventualnim anomalijama u njihovom radu.

Softverska AI strana

Za vrhunske rezultate potreban je i softver sa AI funkcijama, koji se prodaje u vidu tromesečne, šestomesečne ili godišnje pretplate. Softver sadrži alate za naprednu obradu slika, kao i algoritme za odabir najboljih fotografija. Možete iskoristiti vremenske filtere zasnovane na veštačkoj inteligenciji, pa će se tako kada je vreme lepo biti preferirane fotografije na kojima se ističe plavo nebo, u večernjim satima fotografije svetlije od zadatog praga, dok će ako ima padavina biti isključene slike koje su „pokvarile“ kapljice vode, prljavština, magla i mraz.

Ovi filteri vam omogućuju da jednim klikom izdvojite relevantne fotografije iz velikog broja slika, pa da zadržite ili dalje distribuirate samo one koje zadovoljavaju vaše kriterijume. U Pro varijanti fotografijama možete da dodajete vodeni žig.

Dvostrani LED osvetljeni ramovi

Lunatronik je na sajmu Adria Security Summit u BelExpo centru demonstrirao i atraktivne ramove sa pozadinskim osvetljenjem namenjene dekoraciji radnih i prezentacionih prostora. Dovoljno je odštampati odgovarajuće fotografije na BackLit papiru ili specijalizovanoj foliji formata A0, A1, A2, A3 ili A4 i ubaciti papir u ram. Zamena fotografija je vrlo jednostavna jer se tanki crni okvir rama drži na magnetima – samo ga odvojite, zamenite sliku i vratite ram. Postoje i dvostrani displeji kod kojih se sa svake strane može nalaziti različita ili ista slika. Tako jednu sliku vide, recimo, ljudi koji prolaze pored izloga, a drugu sliku oni koji uđu u prodavnicu ili prezentacioni prostor. Orijentacija može biti horizontalna ili vertikalna (portrait / landscape).

Ramovi se kače na dve sajlice sa tankom šinom kroz koju prolazi 24 V DC napajanje, dovoljno za osvetljaj od čak 6000 lux, pri čemu je predviđeno trajanje LED panela čak 80000 sati odnosno gotovo 10 godina neprekidnog rada. Na istu šinu možete da montirate veći broj ramova, u skladu sa dizajnom izloga ili prostorije.

Sve u svemu, Time‑Lapse kamera predstavlja zaokružen sistem za generisanje impresivnih 4K i 6K fotografija i video‑zapisa, uz primenu raznovrsnih vizuelnih efekata. Ako želite da neki predeo zasija u punom smislu te reči, Time‑Lapse sistem je odlična ideja!

Korisna adresa: KLT.rs

