Social shopping i social commerce su pred našim vratima!

Odnos između društvenih mreža i kupovine dramatično se promenio tokom prethodnih godina, a brendovi i prodavci istražuju kako da to iskoriste na najbolji mogući način. Primetno je da društvene mreže postaju praktičan, a u isto vreme i moćan alat za social commerce, a velike društvene mreže poput Facebook–a, Instagram–a i Pinterest–a pokušavaju da to koriste. Kombinacija društvenih mreža i kupovine postaće sve važnija za brendove i prodavce kako bi opstali u online prodaji i samo je pitanje – kako možete pripremiti poslovanje vaše kompanije za sve to?

Dobar primer social commerce-a može se pronaći na Instagram-u – gde sadržaj koji generiše korisnik (UGC) i oglasi pomažu kupcima u procesu online kupovine. Pored toga, na Instagram–u postoji i mogućnost tagovanja proizvoda, a Instagram trenutno radi na opciji Instagram Shopping. Sve što je preostalo je dodavanje funkcionalnosti prodavnice, što će uskoro biti dostupno i kod nas.

Srbija je, bar za sada, na marginama ove revolucije. Instagram prodavnice nisu nam još uvek omogućene, Facebook prodavnice postoje, ali su rudimentarne, sa manuelnim unosom artikala i vrlo nezgrapne za korišćenje. Obzirom na dinamiku koja vlada u digitalnom svetu ono što nam se danas čini kao daleka i egzotična mogućnost koja je omogućena samo “nekima tamo” već koliko sutra će biti realna opcija koju možemo da koristimo – ako je dobro upoznamo.

Šta je uopšte social commerce? Pojam koji je često opisan kao online prodaja koja uključuje društvene mreže. Tačnije, social commerce predstavlja društvene mreže kao prodajno mesto za različite proizvode. U suštini, to je jednostavan način da ljudi obave kupovinu nekog proizvoda. Social shopping omogućava predah od uobičajene složene kupovine na sajtovima online prodaje koji često podrazumevaju preusmeravanje sa jedne platforme na drugu.

Ljudi su počeli da koriste društvene mreže u različite svrhe – da bi čitali vesti, pratili trendove, pa čak i da bi kupovali. Takođe, čini se da je u prirodi društvenih mreža da njihovi korisnici šeruju iskustva, preporučuju ih i u osnovi skraćuju putanju kupaca prilikom kupovine (tzv. Customer journey). S obzirom na sve to, mogućnost kupovine proizvoda direktno sa platformi društvenih mreža nastupila je kao sasvim logičan korak.

Nadolazeći trend koji se snažno širi, posebno na Dalekom Istoku, i preti da u potpunosti promeni formu i iskustvo prodaje (online commerce) i online kupovine (online shopping). Hoće li spajanje društvenih mreža i online prodavnica potpuno isključiti potrebu za razvojem sopstvenih prodajnih mesta na web-u i minimalizovati ulogu web sajtova kao mesta na internetu koje je pod vašom potpunom kontrolom i sa mogućnošću razvoja kakav vi odredite i usmeravate?

Na ovom linku, u tekstu na blogu agencije Homepage Creative. Digital., pročitaćete nešto više o social commerce–u (pogled iz vizure prodavca) i njegovim osobinama, kao i o tome kako da formirate svoju digitalnu strategiju za social shopping (pogled iz vizure kupca).

Podelite s prijateljima

Tweet