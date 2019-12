Google Maps i izbegavanje neosvetljenih ulica

Google mape su odlične za snalaženje tokom vožnje i korišćenja javnog prevoza, međutim u ovoj godini gigant je takođe uveo i više funkcija usmerenih na hodanje i pešačenje. Nedavno je kompanija predstavila AR uputstva za kretanje i detaljne glasovne smernice za hodanje za osobe sa oštećenim vidom. Google će u budućnosti možda dodati još jednu novu funkciju koja će ljudima pomoći da pronađu sigurnije ulice za šetnju noću.

Kako prenosi XDA Developers, Android razvojna zajednica čiji su članovi analizirali Android APK radi traženja neobjavljenih funkcija, na Google mapama postoje pokazatelji o novom sloju pod nazivom „lighting“, odnosno „rasveta“. Ovaj sloj bi označavao koje ulice su jako osvetljene uličnim svetlima, te će biti obojene žutom bojom.

Ovo bi moglo da pomogne šetačima koji žele da izbegnu mračne ulice noću, što brine mnoge korisnike, barem prema popularnom tvitu od pre nekoliko meseci.

I wish Google Maps had a “I’m walking home by myself at night” mode that would show you a way with well lit paths and open spaces. It always seems to take you on narrow, dark pathways in cities 😕

— Emily 艾米莉 💜 (@kanocarra) September 22, 2019