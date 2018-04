Možda niste svesni, ali solarna oluja udara u Zemlju, kako su stručnjaci procenili između 19. i 20. aprila, a nakon što su se prošle nedelje otvorile tri koronarne rupe na Suncu, oslobađajući brze solarne vetrove ka Zemlji. Stoga su stanovnici u severnom delu SAD-a, uključujući Mičigen i Mejn, mogli u sredu uveče da vide aurore. Oluja je klasifikovana kao G1 to jest mala, ali bi i dalje mogla izazvati široko rasprostranjene tehnološke probleme širom sveta, slabe fluktuacije električne mreže, degradirane visokofrekventne radio talase i može uticati na unutrašnje kompase morskih sisara. U kratkoj izjavi na sajtu SpaceWeather, prognostičari su rekli: „Otvorena je rupa u sunčevoj atmosferi i emituje talas solarnog vetra ka Zemlji. Geomagnetne oluje klasifikovane kao G1 i polarne aurore su moguće 19. i 20. aprila kada solarni vetar stigne.“

Kada se otvori rupa na koroni sunca, brzi solarni vetar prodire u svemir. Kada vetar udari u atmosferu Zemlje, on dolazi u kontakt sa magnetosferom planete, stvarajući geomagnetske oluje i prouzrokuje stvaranje većeg broja aurora na polovima. Posmatračima neba je takođe rečeno da obrate pažnju na misterioznu novu auroru poznatu kao STEVE, o kojoj smo nedavno pisali. Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, ili skraćeno Steve, je usko, istočno-zapadno ljubičasto polarno svetlo koje se prostire u obliku trake preko neba i koja može da ima i neke primese zelene boje. Međutim, posledice bi mogle biti mnogo ozbiljnije od pojave aurora, poznate i kao Severna ili Južna polarna svetla.

U većini slučajeva, magnetsko polje Zemlje štiti ljude od radijacije, ali solarne oluje mogu uticati na satelitsku tehnologiju i satelite čija je orbita oko Zemlje. Solarni vetrovi, predstavljaju tok čestica koje idu od sunca, i mogu zagrejati spoljnu atmosferu Zemlje, što uzrokuje njeno širenje. To može uticati na satelite u orbiti, što potencijalno dovodi do nedostatka GPS navigacije, signala mobilnog telefona i satelitske televizije.

Pored toga, taloženje čestica može dovesti do velikih struja u magnetosferi, što može dovesti do veće od normalne naelektrisanosti u električnim vodovima, i u tom slučaju električni transformatori i elektrane crkavaju i dolazi do nestanka struje. Veća količina zračenja takođe čini ljude ranjivim i veća je šansa da obole od raka. Geomagnetne oluje takođe mogu uticati na unutrašnji kompas morskih sisara, što ih dovoljno dezorijentiše i povećava verovatnoću da se nasukaju na plaži, piše Strange Sounds.

Izvor: The Science News Reporter

