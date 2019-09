Sony otvorio sopstvenu PlayStation online prodavnicu

Sony je upravo lansirao novu online prodavnicu za fizičke proizvode. To znači da je od danas kupovina recimo PS4 konzole moguća direktno od ove kompanije. Do sada je online kupovina ovakvih proizvoda sprovođena preko partnerskih e-commerce sajtova (kao što je GameStop), na koje su kupci redirektovani.

Za sada će ova prodavnica biti dostupna samo u SAD-u, ali će kupci iz drugih delova sveta moći da pogledaju šta je u ponudi i po kojoj ceni. U prodavnici se nalaze praktično svi gaming proizvodi i igre – PS4, PS4 Pro i PS VR sistemi, DualShock Wireless kontroleri, a biće na raspolaganju i sve Sony igre objavljene na fizičkim medijima. Inicijalno, na sajtu se nalaze naslovi kao što su Bloodborne, Gays Gone, God of War 3 Remastered, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition…

Članovi PlayStation Plus kluba imaće na raspolaganju besplatnu isporuku za 24 časa, kao i promocije prilikom lansiranja novih proizvoda. Sony trenutno kupcima nudi dva bundle-a: PlayStation 4 i godišnju PS Plus pretplatu za 400 dolara, ili PlayStation 4 Pro i godišnju PS Plus pretplatu za 430 dolara. Ova ponuda traje do kraja oktobra.

