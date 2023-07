Sony planira povećanje ulaganja u razvoj video igara

Sony planira da poveća potrošnju na istraživanje i razvoj u igrama i fokusira taj dodatni novac na online igre u stilu Fortnite-a i mešovitu stvarnost. Investiće 2,13 milijardi dolara u segment u fiskalnoj 2023. godini, što čini oko 40% troškova istraživanja i razvoja širom kompanije.

Sony planira sve veća ulaganja u metaverzum

Sony se tradicionalno oslanjao na blokbaster naslove vođene pričama kao što su God of War i Horizon Zero Dawn, ali igre uživo koriste drugačiji model. Umesto da razvijaju jednu igru i prelaze na sledeću, kompanije prave naslove koji se vremenom mogu ažurirati, generišući prihod novim sadržajem kao što su sezonske mape, skinovi i oružje. Overwatch i League of Legends su primeri za to.

Kompanija zaostaje za rivalima u toj oblasti jer je imala samo jednu online uslugu u 2021. godini, ali planira da ima 12 u svom portfelju do marta 2026. U tom cilju, planira da potroši 55% razvoja PS5 igara na igre uživo do marta 2024. i 60% do marta 2026. Planira da iskoristi svoju Bungie akviziciju za postizanje tog cilja.

Istovremeno, Sony želi da ulaže više u takozvani metaverzum tako što će podsticati razvoj proširene stvarnosti. Da bi to uradio, ima za cilj da kombinuje resurse devet inostranih studija za igre koje poseduje u celini ili delimično, uključujući Epic Games, čiji Unreal Engine pomaže u pokretanju aplikacija proširene stvarnosti. To je u svetlu predstojećeg izdanja Apple-ovih Vision Pro slušalica i nedavnog lansiranja sopstvenih PSVR2 slušalica kompanije Sony.

Izvor: Engadget

