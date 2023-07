Google testira AI alat za generisanje novinskih članaka

Google testira novu AI tehnologiju, pod kodnim imenom „Genesis“, koja je u stanju da samostalno generiše novinske članke. Kompanija je već demonstrirala mogućnosti ovog alata direktorima The New York Times-a, The Washington Post-a i News Corp-a (vlasnika The Wall Street Journal-a).

Prema navodima osobe koja je prisustvovala ovim sastancima, Genesis može da napravi novinski tekst iz dostavljenih podataka, bilo da se radi o trenutnim događajima ili drugim vrstama informacija. Google veruje da bi Genesis mogao da bude neka vrsta pomoćnika novinarima za automatizaciju zadataka prikupljanja informacija.

Ono što brine je kako će ovaj alat da se nosi sa dezinformacijama, odnosno kako će i da li će moći da razluči pouzdane činjenične informacije od netačnih. To trenutno predstavlja veliki problem za sve AI alate. Naime, Microsoft-ova generativna AI tehnologija Bard, odmah nakon debitovanja na Twitter-u, uhvaćena je kako širi dezinformacije. Takođe, neki prethodni pokušaji automatskih generisanja vesti nisu prošli dobro. CNET je morao da napravi ručne korekcije, nakon što je otkrio velike greške u 77 automatski generisanih tekstova vezanih za finansije. Takođe, početkom ovog meseca Gizmodo io9 je objavio tekst o Star Wars-u, koji je bio pun grešaka, što je pripisano „Gizmodo Bot-u“. Io9 zamenik urednika, James Whitebrook, naveo je da urednički tim nije imao nikakve veze sa objavom tog teksta, tako da nisu imali ni šansu da naprave korekcije pre nego što je tekst pušten u javnost.

Iako je očigledno da sve više kompanija pokušava da automatizuje pisanje tekstova, novinari širom sveta još ne moraju da brinu. Proći će još neko vreme pre nego će mašine moći da ih u potpunosti (uspešno) zamene. Trenutno su u stanju da napišu inspirativne i zanimljive tekstove, ali pre objave neko mora da ih rediguje i proveri tačnost iznesenih podataka.

Izvor: Engadget

