Soroš rekao tech gigantima da su im dani odbrojani

Investitor i milioner, Džordž Soroš, u četvrtak je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu oštro napao tehnološke gigante, kritikujući ih da su monopolisti i nazvajući ih je pretnjom za demokratiju. Na svojoj godišnjoj večeri na samitu u Davosu, Soroš je upozorio da su platforme društvenih mreža “prepreke za inovacije”. Takođe je izrazio zabrinutost zbog njihove moći da oblikuju pažnju ljudi. Međutim, predvideo je da su njihovi dani odbrojani jer bi poreska politika i regulativa mogle da ih sustignu. Soroš se osvrnuo na brojne teme, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa i špekulativne pomame oko kriptovalute bitcoina.

Međutim, veliki deo govora Soroša bio je rezervisan za tehnološke gigante Silicijumske doline, koji bi, kako on tvrdi, trebalo da budu strože regulisani. “Facebook i Google efektivno kontrolišu više od polovine prihoda od oglašavanja na internetu“, rekao je 87-godišnjak za vreme večere. “Oni tvrde da su samo distributeri informacija. Činjenica je da su to distributeri koji su skoro pa monopolisti, što ih čini javnim preduzećima i treba ih podvrgnuti strožijim propisima, čiji je cilj očuvanje konkurencije, inovacija i pravičnog i otvorenog univerzalnog pristupa”.

On je predvideo da će se tehnološki giganti “kompromitovati” da pristupe ključnim tržištima poput Kine, stvarajući “savez između autoritarnih država i ovih velikih, bogatih IT monopola”. “Ovo bi moglo da rezultira mrežom totalitarne kontrole kakve nije mogao ni da zamisli Haksli ili Orvel”, upozorio je on. Pretpostavljajući da će vlade početi da snažnije regulišu sektor rekao je: “Davos je dobro mesto da se najavi da su njihovi dani odbrojani.”

Poznat po svojoj legendarno uspešnoj valutnoj trgovini, Soroš je odbacio bitcoin kao “tipični balon”. Ali je rekao da će kriptovaluta verovatno izbeći potpunu nesreću, jer bi ga autokrate i dalje koristili kako bi pravili tajne investicije u inostranstvu. Za ruskog Vladimira Putina rekao je da predsedava „mafijaškom državom“ i nazvao Trampa “opasnošću za svet” kao i da “Smatram da je Tramp čisto privremeni fenomen koji će nestati u 2020. godini ili još ranije.”

Izvor: Daily Mail

Podelite s prijateljima

Tweet