SoundBeamer: Zvuk bez zvučnika

Izumi savremenih tehnologija sve ređe uspevaju da nas iznenade, ali ponekad naučna fantastika postane stvarnost. SoundBeamer će zameniti klasične slušalice i omogućiti da se zvuk čuje bez ikakvih pomoćnih uređaja na glavi, uz privilegiju da bude emitovan za svakog korisnika posebno, što znači da ga ostale osobe u neposrednoj blizini neće ni čuti.

SoundBeamer je osmislila je izraelska kompanija Noveto Systems i predstavila javnosti u novembru 2020. godine. Noveto je kompanija sa sedištem u Tel Avivu i kancelarijama u Švajcarskoj, Nemačkoj i SAD. Osnovao ju je 2011. godine Tomer Shani, a cilj razvoja su tehnologije koje će korisnike širom sveta osloboditi ograničenja koje donosi korišćenje slušalica i mikrofona u audio‑tehnici. Nakon godina razvoja i više od 20 globalnih patenata, kompanija je na tržište donela traženo rešenje – SoundBeamer 1.0.

Nov doživljaj zvuka

Iako koncept zvučnog zračenja nije nov, Noveto je prvi put lansirao tu tehnologiju za široku primenu. Njihov SoundBeamer 1.0 biće prvi brendirani potrošački uređaj te vrste. Demonstracija uređaja izvedena je preko Zoom‑a iz Tel Aviva, a u njoj su uzeli učešća izvršni direktor kompanije Christophe Ramstein i menadžer proizvodnje Ayana Wallwater. Prilikom predstavljanja korišćen je demo‑uređaj s prirodnim video‑snimcima labudova na jezeru, sa zvucima zujanja pčela i žubora potoka, pri čemu je ostvaren potpuno realističan efekat, u kome se slušalac oseća kao da se nalazi unutar tog okruženja.

Do sada su postojala dva načina slušanja zvuka, glasna reprodukcija preko zvučnika ili tiha, korišćenjem individualnih slušalica. Sa SoundBeamer‑om stiže treći, sasvim drugačiji način, koji će potpuno promeniti audio‑iskustvo ljudi i način doživljavanja zvuka. Zvuk se može slušati iz različitih izvora, bez opterećivanja drugih ljudi. Jer, ako držite slušalice u ušima, vi ne čujete šta se oko vas dešava i morate da ih sklonite da biste komunicirali s drugima.

Nedostatak uređaja je u tome što korisnici neće smetati drugima, ali okolina može smetati njima – čuju sve što se dešava u okruženju, što slušalice u priličnoj meri poništavaju

Sa SoundBeamer‑om korisnici imaju potpunu slobodu kretanja i komunikacije. Može se reći da je to ono o čemu odavno sanjamo. S obzirom na to da zvuk dolazi direktno do ušiju korisnika, kvalitet je izuzetan i prirodan. Pritom nije potrebno ugrađivanje nikakvih čipova za prijem audio‑signala, a što je najvažnije, taj zvuk niko drugi ne može da čuje. Potpuno je personalizovan, prati korisnika gde god se kreće, ne smeta nikome, a i dalje mu omogućava da može da komunicira sa svima.

Tajna ultrazvučnih talasa

SoundBeamer 1.0 je desktop uređaj koji naizgled podseća na zvučnu kutiju. Može se povezati s bilo kojim uređajem (kompjuter ili tablet), u sebi ima ugrađene sve komponente potrebne za povezivanje, uključujući Bluetooth. Princip rada mu je zasnovan na 3D senzorskom modulu koji locira i prati položaj uha korisnika u realnom vremenu. Zvuk se šalje putem ultrazvučnih talasa. Iako je ultrazvuk van dometa ljudskog sluha, kada zvučni talasi sa SoundBeamer uređaja dođu do glave korisnika, oni formiraju tzv. zvučni džep oko ušiju korisnika. On daje osećaj da se muzika sluša kao na zvučniku iako niko drugi osim korisnika ne može da je čuje.

Talasi se generišu pomoću DSP algoritma razvijenog u kompaniji Noveto (procesor i odgovarajući čipsetovi). Oni se šalju u vazduh pomoću niza dvostrukih pretvarača specijalno dizajniranih za ovu primenu. Iznutra, uređaj izgleda kao mali zvučnik, ali se ne može čuti nikakav zvuk koji dolazi iz njega. Uz hardverske komponente dizajniran je i Noveto Connect softver. Korisnik može čuti zvuk kao stereo ili u prostornom 3D režimu (pod punim uglom od 360 stepeni oko slušaoca). Pritom je vrlo bitno da zvuk može da prati pokrete glave slušaoca.

Zvuk dolazi direktno do uha korisnika, pa je kvalitet izuzetan, a korisnik i dalje ima potpunu slobodu kretanja i komunikacije

Primena u budućnosti

Kako iz kompanije Noveto najavljuju, očekuje se da će uređaj u bliskoj budućnosti imati široku praktičnu primenu u raznim oblastima – na poslu, u školi ili u kući. U oblasti zabave nudi značajne prednosti pri slušanju muzike, gledanju video‑sadržaja, igranju igara, bavljenju fitnesom (pokretne trake, stacionarni bicikl…), gde korisnike slušalice sputavaju, a istovremeno unose dodatno opterećenje jer treba voditi računa i o napajanju baterija.

Značajna poslovna primena mogla bi se ostvariti u video‑konferencijama organizovanim u radnom okruženju ili kod kuće. Povezivanjem SoundBeamer uređaja s računarom mogu se upućivati video i audio pozivi bez stvaranja prekomerne buke i ikakvog opterećenja drugih osoba koje se nalaze u istom okruženju (bez nošenja slušalica). Nedostatak uređaja je u tome što korisnici neće smetati drugima, ali okolina može smetati njima, jer čuju sve što se dešava u okruženju, što slušalice u priličnoj meri poništavaju.

Kada je SoundBeamer povezan sa računarom, audio pozivi ne stvaraju buku niti opterećuju druge osoba koje se nalaze u istom okruženju

Kompanija Noveto će istovremeno licencirati SoundBeamer tehnologiju za različite kategorije proizvoda i za različita tržišta. Proizvodi će se isporučivati u dva oblika, kao samostalni brendirani uređaji ili za ugradnju u druge proizvode. Prvi brendirani proizvod pojaviće se uskoro i biće dizajnirani prvenstveno za video‑konferencijske pozive, ali se može koristiti i za druge namene. Istovremeno su OEM proizvođači (proizvođači originalne opreme) pozvani na saradnju sa ciljem da prilagode svojim potrebama već dostupno SoundBeamer rešenje.

Biće ovo revolucionarna promena, možda i veća od one koju su donele Bluetooth slušalice. Svakako će se u budućnosti pojaviti i mnoge nove ideje za njegovu primenu. Bilo bi, recimo, zanimljivo videti SoundBeamer u VR i AR aplikacijama.

Autor: Nadežda Veljković

