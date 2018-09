SpaceX dobio prvog putnika za put oko Meseca

SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) raketa, za koju se očekuje da će omogućiti put oko sveta, do Meseca, a kasnije čak i do Marsa, još uvek nije obavila niti jedan let, ali je već dobila prvu rezervaciju za put oko Meseca. Iz kompanije navode da se radi o privatnom putniku, čiji identitet će biti objavljen u živom prenosu 17. septembra u 21h, po lokalnom vremenu.

BFR sistem je planiran da zameni Falcon 9 i Falcon Heavy rakete, kao i Dragon orbitalnu stanicu. Ova raketa je projektovana da podrži dug boravak u svemiru i za dugotrajna putovanja. Razvoj je započet 2012. godine, radom na Raptor motoru. Testiranja ovog motora započeta su 2016. godine, a početkom ove godine završeno je novo postrojenje u kome će se proizvoditi SpaceX BFR rakete. Sklapanje prve rakete krenulo je u martu, a njen prvi test let planiran je za sledeću godinu. Prvi teretni let do Marsa, očekuje se početkom 2022. godine, dok bi prema planu prvi ljudi krenuli put crvene planete dve godine kasnije.

Gledajući ovaj roadmap, možemo da očekujemo da će rezervisani let sa privatnim putnikom oko meseca mogao da se obavi u naredne dve do tri godine.

Izvor: SpaceX

