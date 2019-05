SpaceX lansirao 60 Starlink satelita

Nakon dva pokušaja lansiranja i nedelju dana pauze, SpaceX Falcon 9 raketa se vratila na položaj kako bi učestvovala u prvom delu Starlink projekta. Prva grupa satelita je uspešno lansirana, te je to obeležilo početak konstelacije satelita koja bi u budućnosti trebalo da donese internet konekciju u sve delove sveta.

SpaceX planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira 12.000 satelita koji će poslužiti, takozvano „sazvežđe“ satelita koje će ponuditi do sada neviđene internet performanse. Kao najveći problem se ističe to što će kompanija svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira veliki broj satelita, a kako bi dostigla obećani broj, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će kompanija morati da rešava u rekordnom roku. Neki eksperti ističu da će kompanija upasti u začarani krug, te objašnjavaju da će, čak i da se zadržala na prethodno najavljenih 4.425 satelita, SpaceX na svakih pet godina morati da lansira nezanemarljivi broj satelita kako bi sistem funkcionisao.

Raketa Falcon 9 je 23. maja poletela iz lansirne stanice Cape Canaveral na Floridi, te sa sobom uspešno ponela 60 Starlink satelita. Lansiranje je bilo planirano za prošlu nedelju, ali je odloženo zbog softverskih problema i jakih vetrova. Sat vremena nakon lansiranja sateliti su oslobođeni na 440 kilometara visine, a još uvek nije potpuno jasno koliko će ostati u orbiti i na koje će tačno načine funkcionisati. SpaceX je nešto pre lansiranja objavio neke informacije, pa je poznato da jedan satelit teži 227 kilograma, i da je svaki od njih u stanju da prati kretanje kosmičkog otpada kako bi na vreme izbegao sudar.

Ovo je „najteže“ SpaceX lansiranje do sada, budući da 60 satelita meri ukupno 13.620 kilograma, te se u budućnosti očekuju dodatna lansiranja, budući da je Elon Musk objasnio da je potrebno ukupno šest lansiranja kako bi servis počeo da funkcioniše. Još uvek nije poznato kolika će biti cena Starlink internet servisa, ali je jasno da bi trebalo da obezbedi najveći deo sredstava za glavni SpaceX plan – slanje ljudi na Mars.

