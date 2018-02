SpaceX uspešno lansirao prve internet satelite

Osnivač SpaceX-a, Elon Musk je objavio na svm tviter nalogu snimak lansiranja prvih internet satelita u Zemljinu orbitu u trajanju od osam sekundi.

Musk je naveo da su sateliti raspoređeni u niskoj orbiti i da će komunicirati sa Zemljinim stanicama.

Sateliti nazvani Tintin A i Tintin B deo su mreže satelita Starlink čija je svrha da omoguće brži internet širom sveta, a naročito u nerazvijenim zemljama. Kada se završe sva neophodna testiranja, lansiranje operativnog satelita moglo bi otpočeti 2019. godine.

Sateliti su lansirani uz pomoć rakete Falkon 9, kojom je lansiran i španski radarski opservacijski satelit Paz kao i dva demo satelita. Lansiranje je prethodno bilo planirano 17. februara, ali je odlagano nekoliko puta.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018