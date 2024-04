Spotify je kupio Parcast  

Osnivač Parcast-a Max Cutler napustio je Spotify prošlog februara kao deo talasa visokoprofilnih napuštanja vertikale podkasta, a sada pokreće Pave Studios za kreiranje sadržaja u više formata. „Pripovedači koji uspešno angažuju publiku i stvaraju fandome putem pisanog, audio i video sadržaja prednjačili su u kultivisanju svojih čvrstih zajednica u različite poslove“, rekao je Cutler.

Kompanija ima dva nova brenda za početak, sa OpenMind-om, koji se fokusira na vellness, i istinskom kriminalnom kućom.

Spotify je 2019. godine kupio studio Parcast fokusiran na istinski kriminal i horor kao deo investicije od milijardu dolara u originalne podkaste. Nakon prodaje, Cutler je nastavio da služi kao Spotify-jev šef odeljenja za kreatore sadržaja i partnerstava, pomažući u upravljanju ekskluzivnim podcast ugovorima sa Joe Rogan, Alex Cooper, Emma Chamberlain i drugima. Nedavno je služio kao savetnik audio mreže Starglow Media koja je fokusirana na decu i porodicu.

Uprkos otpuštanjima i rezovima koji su prošle godine teško pogodili industriju podcasta, veliki poslovi su i dalje dostupni za one u njenom vrhu. SmartLess Media i njeni osnivači, Will Arnett, Jason Bateman i Sean Hayes, potpisali su višegodišnji ugovor sa SiriusXM-om u januaru od 100 miliona dolara, dok je novi neekskluzivni Spotify ugovor Joea Rogana navodno vredan do 250 miliona dolara.

Pave je najavio da je već potpisao ugovor sa nekolicinom kreatora sa kojima će raditi na stvaranju originalnog sadržaja, uključujući voditeljku Money Rehab Nicole Lapin, voditelja Doktorove farme Mark Hyman, zvezdu Vanderpump Rulesa i duhovnog astrologa Ally Lewber, australijskog podkastera za samopomoć Jemmu Sbeg i poznati astrolog Aliza Kelly.

