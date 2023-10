Spotify Premium dobija odlično unapređenje besplatnih audioknjiga 

Spotify je najavio da će njegovi Premium pretplatnici dobiti novu pogodnost: 15 sati audioknjiga svakog meseca.

U Velikoj Britaniji i Australiji odmah, dolazi u SAD ” na zimu”

Možete birati iz biblioteke od 150.000 audioknjiga, uključujući velike naslove najvećih izdavača, a više naslova će se “konstantno” dodavati, prema izjavi potpredsednika Spotify-a, Davida Kaefera. Nova funkcija je dostupna od 3. oktobra 2023. godine u Velikoj Britaniji i Australiji, dok će u SAD stići ” na zimu”.

Već je bilo moguće kupiti audioknjige na Spotify-u i slušati ih, a vrlo ograničen izbor knjiga bio je besplatan za sve korisnike – ali ovo je prvi put da je biblioteka knjiga dostupna kao deo Spotify pretplate u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Premium pretplatnici će moći da slušaju isečke iz mnogih knjiga kako bi ih isprobali, ili se mogu fokusirati samo na jednu – nije potrebno odabrati knjigu i obavezati se na nju. Možda zvuči kao da 15 sati nije mnogo, ali dovoljno je za dve kraće audioknjige ili jednu dužu. Spotify veruje da će ovo zadovoljiti većinu povremenih slušalaca audioknjiga ili one koji ranije nisu mnogo slušali audioknjige – to je ciljna grupa kojoj je kompanija usmerila ovo unapređenje. “Pokušavamo da izgradimo proizvod koji ima široku privlačnost, i imaćemo ljude koji su zaljubljenici u audioknjige, imaćemo povremene fanove i imaćemo ljude koji su novi u ovom formatu. Stoga je važno postići ravnotežu”, kaže Kaefer, dodajući da je granica od 15 sati bazirana na testovima do sada.

“Prosečna audioknjiga traje sedam do deset sati, tako da bi trebalo da završite jednu ili dve knjige bez dostizanja tog ograničenja. Proučavali smo ponašanje korisnika tokom testova zaposlenih, kao i način na koji ljudi u drugim zemljama konzumiraju audioknjige. Nemačka je veliki ljubitelj audioknjiga … mnoge audioknjige su već dugo dostupne u Nemačkoj putem našeg muzičkog servisa. Tamo se jednostavno razvio običaj. Imamo neke podatke o tome … proučavali smo dostupne podatke kako bismo razumeli upotrebu. Smatrali smo da je 15 [sati] velikodušno i da će ljudi verovatno moći da slušaju ono što žele unutar tog vremena.”

Ako potrošite sve dostupno vreme, možete dodatno kupiti još 10 sati slušanja za 9,99 dolara, a ovih 10 sati neće isteći na kraju meseca – trajaće dok ih ne potrošite, pod uslovom da ih koristite u roku od godinu dana. Vaših redovnih 15 sati neće se prenositi na sledeći mesec ako ih ne iskoristite. Istraživanje biblioteke Spotify navodi da će katalog uključivati naslove velikih izdavača, uključujući HarperCollins, Simon & Schuster i Penguin Random House, koji dosad nisu učestvovali u ovakvoj ponudi, prema Spotify-ju. Kompanija nam je dala primer naslova koji su dostupni da pokaže širinu onoga što će biti dostupno:

Richard Osman, The Bullet That Missed

Matthew Perry, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing

Jennette McCurdy, I’m Glad My Mom Died

J. R. R. Tolkien, Fellowship of the Ring: Lord of the Rings

Robert Galbraith, The Ink Black Heart: Cormoran Strike, Book 6

Bob Mortimer, The Satsuma Complex

Miriam Margolyes, This Much is True

Stephen King, Fairy Tale

Bono, Surrender: 40 Songs, One Story

Yuval Noah Harari, Sapiens

Spotify kaže da će se novi naslovi stalno dodavati u oko 150.000 naslovnu biblioteku – ali naslovi će se takođe povlačiti iz nje. Slično kao Netflix ili Prime Video, dolaziće do nekog rotiranja unutra i van nje.

“Deo toga je nužnost”, objašnjava Kaefer. “Ponekad izdavač izgubi prava za distribuciju određene knjige, a ponekad može biti zato što nije popularna, ili možda nemamo sporazum sa određenim izdavačem. Ali očekujemo da će ukupno gledano katalog biti stabilan.”

“Naš cilj je da neko ne završi u situaciji gde neko počne knjigu i ne može je završiti”, kaže Kaefer. Spotify će preduzeti neke mere, kao što neće snažno promovisati ili preporučivati naslove koje zna da će uskoro napustiti, ali razmatra i druge načine da upozori ljude da požure”. Kaefer nije dao konkretne detalje, ali dodaje: “Videli ste Netflix, investiraćemo u iskustvo kao što je to.”

“Možda ćemo napraviti neke izmene [na osnovu reakcija u SAD-u i Australiji], ali osnovna ponuda je usklađena. Kao i za sve, sarađivaćemo sa izdavačima od prvog dana, razmatrajući kako dobro raditi uredničke plejliste i preporuke za knjige… uverićemo se da su svi nedostaci ispravljeni, i da ćemo kasnije tokom ove zime krenuti šire u SAD-u.”

Kaefer kaže da nedostatak preciznijeg datuma za SAD potiče od “promenljivih i dosadnih detalja tehničkih uvođenja”. Na događaju za najavu, izvršni direktor Spotify-ja, Daniel Ek, rekao je da će se više zemalja pridružiti kasniji.

Čitajući između redova

Zapaženo je da je kratko nakon što je pronađen kod u Spotify aplikaciji koji ukazuje na to da bi HiFi muzički sloj sa visokom rezolucijom mogao napokon da dođe, Spotify održava veliki događaj kako bi najavio svoju najnoviju funkciju, a visokorezolucijska muzika još uvek nije pronađena.

Izgleda da Spotify želi nastaviti rast tako što će se činiti privlačnijim ljudima van muzike. Svi znamo da ima ogroman broj pesama, ali i svi drugi najbolji servisi za strimovanje muzike imaju to. Fokusira se na audio sadržaje koje ne možete dobiti na drugim servisima, što je značilo ekskluzivne podkaste (ili podkaste bez reklama), a sada to takođe znači širi, jednostavniji pristup audioknjigama. Umesto da plaćate Apple Music i Audible za svoje različite interese, Spotify se nada da ćete mu jednostavno plaćati mesečnu naknadu za oboje.

Takođe znači da ćete manje verovatno želeti da napustite Spotify za drugu platformu, prema rečima Daniela Eka.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet