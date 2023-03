Srbija je jedna od deset najbrže rastućih zemalja na svetu kada je u pitanju razvoj eUprave

Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, Mihailo Jovanović, učestvovao je juče na 30. Kopaonik biznis forumu, u okviru panela „Poslovno okruženje i digitalizacija javnih usluga: dostignuće i izazovi“.

Jovanović je istakao da je Republika Srbija prema UN indeksu jedna od deset najbrže rastućih zemalja na svetu kada je u pitanju razvoj elektronske uprave. On je naglasio da je u ovom trenutku registrovano 1.700.000 naloga na Portalu eUprava, kao i da građani sve više otvaraju svoje elektronske naloge i postaju eGrađani, te da je samo u prošloj nedelji registrovano preko 33.000 eGrađana.

„Po prvi put, nakon deset godina, Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga ka Narodnoj skupštini. Ovo je rekao bih revolucionarni Zakon, temelj naših elektronskih komunikacija koji podrazumeva mnogo brže i jače razvijanje širokopojasnih mreža“, rekao je ministar Mihailo Jovanović.

On je objasnio da su novine ovog Zakona i to da Republika Srbija po prvi put uvodi elektronske račune koje će slati telekomunikacione kompanije, ali i da će građani koji žele da dobijaju papirne račune moći to da zatraže od svojih operatora. Uvođenjem elektronskih računa značajno će se uštedeti na vremenu, brzini rada operatora ali i hartiji i drveću koje se godišnje poseče. Takođe, Zakonom se uvodi i registracija pripejd brojeva, a operatori će imati period od 12 meseci da uvedu registraciju pripejd korisnika.

Jovanović je najavio formiranje Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o informacionoj bezbednosti, koju će činiti zaposleni u javnoj upravi i predstavnici privrede.

