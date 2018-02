SS-520-5: najmanja raketa za transport tereta u kosmos

Godinu dana pošto mala raketa japanske Agencije za istraživanje kosmosa (JAXA) nije uspela da izvede let do kraja, stručnjaci su uspešno lansirali njenu manju rođaku, koja ujedno predstavlja i najmanju raketu koja je izvela ovakav let.

Prema agenciji JAXA, lansiranje je predstavljalo demonstraciju u okviru koje je mala raketa ponela nanosatelit TRICOM-1R, koji ima tri sedišta, te stigla u nižu Zemljinu orbitu, odakle bi trebalo da prati ponašanje planete, te je snima uz pomoć više kamera. SS-520-5, kako je raketa nazvana, predstavlja najmanju letelicu koja je uspela da izvede ovakav poduhvat, te transportuje satelit u orbitu. Nastala je tako što je prvobitni model SS-520 modifikovan, zahvaljujući čemu je uspela da izvede misiju do kraja, te satelit isporuči u kosmos.

Ova misija je deo većeg projekta u okviru svemirske industrije, čiji je cilj da se manje letelice koriste za transport tereta u kosmos, te je i novozelandska kompanija Rocket Lab ranije uspešno lansirala svoju prvu malu raketu – Electron, koja je u orbitu odnela četiri satelita, uključujući i Humanity Star u obliku disko-kugle. Male letelice dizajnirane da ponesu određene količine tereta, trebalo bi da smanje troškove ovakvih misija u budućnosti, te otvore put manjim kompanijama koje nemaju sredstva za velike projekte, poput onih kao što su SpaceX, Orbital ATK, ili United Launch Alliance.

