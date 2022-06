Šta je Gmailify i kako čini vaše email iskustvo boljim

Gmail je najčešće korišćeni email klijent danas, ali ipak postoje i drugi.

Korisnicima je Gmail najbliži, jer većina ima Gmail nalog

Opcije kao što su Yahoo ili Outlook/Hotmail/Live još uvek su u upotrebi. Međutim, s obtirom na to da je Gmail difolt email aplikacija za Android, on pruža bolju integraciju i bolje servise kao što su spam menadžment, bezbednost, tab menadžment i još mnogo toga. Uz sve to, Gmail aplikacija na Androidu nudi korisnicima opciju da koriste druge email klijente kao što su Yahoo ili Outlook.

Da bi ih učinio lakšim za klijente, Google je napravio Gmailify funkciju u aplikaciji, koja donosi Gmail karakteristike drugim email klijentima. Kada se doda email adresa koja nije Gmail, on nudi Gmailify opciju. Kada email adresa Gmailifikovana, Google joj pruža Gmail funkcije kao što su zaštita od spama, organizacija inbox-a i još mnogo toga, bez promene same email adrese – nešto slično prelasku u mrežu drugog mobilnog operatera, bez menjanja broja telefona. Napominjemo da je Gmailify funkcija dostupna samo za Yahoo i Outlook email naloge.

Izvor: Gadgetsnow

Podelite s prijateljima

Tweet