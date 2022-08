Šta vam sve treba za sajt i koliko to košta

Jedan od češćih razloga zašto ljudi izbegavaju pravljenje sajtova je što ne znaju šta im je sve potrebno i da li imaju novca za to. Hajde da vidimo šta se sve krije iza jednog sajta

Šta će to meni?

Gornja rečenica je prva linija „odbrane“ onih koji nemaju sajt. U današnje vreme bar nije teško naći razlog zašto treba imati sajt. Ako imate firmu, sajt je pod tačkom obavezno, a isto važi i za umetnike koji na taj način mogu da predstave svoj dosadašnji rad. Tu su i drugi razlozi, recimo, ako želite da postanete dizajner ili da počnete da pravite sajtove, treba vam nešto na čemu ćete vežbati, a za to je definitivno najbolji vaš sajt.

Prvi koraci

Za početak vam trebaju ime i „smeštaj“ za sajt. Ime, odnosno naziv domena (iako se često pogrešno koristi samo reč domen), recimo „Mojafirma“ se zakupljuje na određeni vremenski period (najčešće godinu dana) i ima određeni nastavak (e, taj nastavak je domen), od koga dosta zavisi i cena. Ukoliko pravite lični sajt, možete se odlučiti za IN.RS domen, što će vas koštati oko 600 RSD i predstavlja najjeftiniju varijantu. Cena varira i u zavisnosti od toga kod koga registrujete naziv domena. Ukoliko odaberete globalno popularni .COM domen, cena raste na oko 1.600 RSD, a naša preporuka je da, ukoliko ciljate domaće tržište, odaberete nacionalni .RS domen, iako mu je cena nešto viša i ide do 2.000 RSD. Naravno, ako odaberete neki od egzotičnih domena, cena može da bude i nekoliko desetina EUR.

Dobra stvar je što do .RS domena možete doći i mnogo povoljnije, ali pre toga nešto da kažemo i o mestu na koje ćete smestiti svoj sajt, a to je hosting. Hosting je poseban računar, koji je stalno povezan na internet, a na kome se nalazi sav sadržaj vašeg sajta. S obzirom da neko drugi taj računar kupuje i održava, treba platiti zakup dela resursa. U zavisnosti od toga šta vam i koliko treba, cene mogu da u budu u veoma velikom rasponu. S obzirom da pričamo o malim sajtovima, možete odabrati neki od osnovnih paketa, koji će biti sasvim dovoljni za pojedinca ili one koji se tek uče. Okvirna cena je oko 2.000 RSD godišnje, odnosno oko 170 RSD mesečno. Teško da nemate toliko da izdvojite za nešto vam može pomoći da unapredite svoje znanje, predstavite se širokoj javnosti ili pokrenete posao. Pomenuli smo da do .RS domena možete doći veoma povoljno, ali ne svuda. Jedna od najpoznatijih domaćih hosting kompanija, SuperHosting, ima promociju tokom koje svi koji zakupe hosting (i to bilo koji paket, uključujući i onaj najjeftiniji) potpuno besplatno dobijaju .RS domen. Dobra stvar je što su im i hosting paketi na akciji do 15. septembra, sa popustima od 66% do čak 75%.

Tekst i slike

Sledeća stvar koja vam treba je sadržaj, odnosno tekst i slike. U zavisnosti od toga šta želite i koliko ste vešti, ovo vas može koštati veoma malo ili ništa, ukoliko sami napišete tekst i napravite ilustracije. Ukoliko se odlučite da angažujete profesionalce, nebo je granica kad su cene u pitanju, ali teško da ćete se odlučiti za tu varijantu, ako ste početnik. Ukoliko niste vešti sa izradom ilustracija i fotografija (ili nema u blizini toga o čemu će biti vaš sajt, pa ne možete napraviti fotografije), dobra vest je što postoje sajtovi sa kojih možete potpuno besplatno preuzeti razne ilustracije i legalno ih iskoristiti na svom sajtu. Obratite pažnju, različiti sajtovi imaju različite uslove pod kojima se ilustracije mogu koristiti, pa dobro pročitajte pravila kako bi izbegli pravne probleme. Neki nemaju velikih ograničenja, neki traže da kod slike staviti izvor, odnosno pomenete njihov sajt, a neki traže da platite ukoliko je vaš sajt komercijalan. Ukoliko niste sigurni da li je nešto besplatno, najsigurnije je da pretpostavite da nije i potražite sliku za koju ste sigurni da je smete koristiti. U svakom slučaju, dobra vest je da možete proći bez novčanih ulaganja.

Struktura sajta

Konfuzan sajt će odbiti posetioce, što nikako ne želite. Uložite malo truda i vremena kako bi osmislili koje sve stranice će vaš sajt imati i kako će one biti grupisane. Treba imati na umu da je mnogo lakše osmisliti sve unapred, nego menjati strukturu već napravljenog sajta. Najbolje je da na papiru (ili u nekom programu, ako ste vešti), nacrtate kako bi sadržaj sajta treba da bude raspoređen, koje ćete stavke imati u meniju i šta će se u kom delu nalaziti. Naravno, sve ovo će vas koštati samo malo vremena, ali vam novčanik ne treba.

Znanje

Slike i tekst treba uklopiti u celinu i postaviti na sajt. Sistem koji sve to drži na okupu se zove CMS (Content Management System), a još jedna lepa vest je da je WordPress, najpopularniji CMS na svetu, besplatan. Naravno, da bi ga koristili potrebno vam je određeno znanje, ali se ono lako stiče jer je WordPress prilično jednostavan, bar kad je izrada manje komplikovanih sajtova u pitanju. Ukoliko nemate znanja, spremite novac. Iako izrada kompleksnih sajtova košta hiljade (pa i desetine hiljada) EUR, manji sajtovi se obično prave po već razrađenom uzorku i koštaju zaista simbolično (par desetina EUR). Treba imati na umu da su ovako jeftini sajtovi zaista elementarni i da se više isplati uložiti par dana u učenje WordPressa, jer ne samo da ćete uštedeti novac, nego ćete steći i dragoceno iskustvo koje će vam pomoći da održavate sajt.

Malo novca i malo više vremena

Jasno je da novac ne može biti izgovor zašto nemate sajt, jer ga možete imati po ceni od samo 5-6 dinara dnevno. Bitno je da dobro promislite i pre početak izrade spremite sve „sastojke“. Jednom napravljen sajt možete po potrebi poboljšavati i proširivati novim mogućnostima, ali najbitnije je da od nečega krenete. I to već danas. Sad!

