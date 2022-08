Google Meet krade Zoom trik za lako uključivanje zvuka

Dok Google sprovodi nepotrebno složen proces kombinovanja i Meet i Duo aplikacija, sada u miks dodaje funkciju kopiranu iz Zoom-a. U ažuriranju na blogu Google Workspace, kompanija je najavila da će vam Google Meet uskoro dati mogućnost da uključite zvuk tako što ćete držati pritisnut razmaknicu i da se ponovo isključite tako što ćete ga pustiti.

Ako često koristite zumiranje, ova funkcija može zvučati u velikoj meri kao funkcija „pritisni za razgovor“ – i to zato što je u suštini ista stvar. Zoom ima ovu funkciju od najmanje 2020. godine i dobro je kad god želite da se javite tokom sastanka, ali ne želite da ostanete dugo isključeni.

Google Meet dobija Zoom-ov push-to-talk

Goggle navodi da će početi da uvodi sopstvenu verziju prečice svim korisnicima Workspace-a 9. septembra, ali može proći i do 15 dana da je vidite. Kada stigne, neće biti podrazumevano uključen, tako da ćete morati da ga omogućite u podešavanjima Google Meet-a.

Zbunjujuće je to što Google-ovi napori da spoji Duo i Meet ostavili su nam novu aplikaciju Meet (onu koja kombinuje i Duo i Meet), staru Meet (Original) aplikaciju i Duo prečicu koja vodi do Meet-a. To je zaista nešto što samo Google može smisliti. Uz to, a nova funkcija „pritisni za razgovor“ dolazi u novu aplikaciju Google Meet, ali još uvek nije sasvim jasno da li dolazi u aplikaciju Meet (Original), jer će je Google na kraju ukinuti. The Verge se obratio Google-u da vidi da li može da razjasni stvari, ali nije odmah odgovorio.

