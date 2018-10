Štampajte na bilo čemu: Dankan Ferguson, Epson

Kao jedan od čelnih ljudi kompanije Epson Europe, Dankan Ferguson, direktor za profesionalnu štampu i robotiku, predvodi razvoj inovacija u ovom segmentu industrije.

Igrao je važnu ulogu u razvoju InkJet tehnologije, što je velika stavka u njegovom portfelju, budući da je Epson danas na čelu industrije u ovom segmentu sa brojnim rešenjima koja su izuzetno laka za upotrebu, ali i neškodljiva po čovekovu okolinu, praktično izvevši revoluciju u domenu štampe pomoću mastila. Iskoristili smo njegov boravak na Grafima sajmu grafičke, papirne i kreativne industrije u Beogradu da porazgovaramo o aktuelnim dešavanjima, ali i planovima ovog giganta.

P: Prikazali ste impresivan spektar proizvoda. Možemo li da kažemo da je Epsonova poruka da se može štampati na svemu?

O: Još preciznije – sa Epsonom možete štampati na svemu. Ima dosta logike u tome jer je tehnologija izuzetno fleksibilna. To jeste naša namera i krećemo se u tom pravcu. Tradicionalno štampanje na papiru je u padu, usled elektronskih oblika komunikacije koji danas dominiraju. Međutim, kreativni oblici štampanja su sasvim druga priča, oni koji omogućavaju da se umetnici izraze, da kompanije promene vizuelni identitet brenda ili prodavnice, da se omogući štampanje na nameštaju, po garderobi i slično. U svim tim domenima se beleži rast.

P: Koje su glavne odlike nove T-serije štampača velikog formata kompanije Epson, i koji su najvažniji benefiti za korisnike?

O: Nova T-serija se pre svega odlikuje fleksibilnošću. Imamo rešenje za štampu koje je značajno uznapredovalo u odnosu na ranije periode, ali je isto tako dizajnirano sa mnogim detaljima na umu. Recimo, postoji rešenje za profesionalnu štampu velikog formata u raznim dimenzijama, od onih koje su prilagođene kućnoj kancelariji, do verzija koje su namenjene čitavim korporativnim dizajnerskim odeljenjima sa 10 ili 15 dizajnera. No, tu su i razni fini detalji, jer smo želeli da prilagodimo uređaje realnoj upotrebi od strane korisnika. Vodili smo računa da gornja površina bude ravna, da bi se na nju mogle spustiti razne stvari, papiri, šolje. Videli ste da je površina hrapava, što je urađeno sa ciljem da se izbegne elektricitet, koji bi dalje privlačio prašinu i dugoročno smetao štampačima. Na taj način se Epson tehnologija prihvata od strane dizajnera i poslovnih korisnika širom sveta, i to po razumnoj ceni.

P: Imate bogato iskustvo u razvoju rešenja za štampu. Koja su očekivanja kompanije u narednom periodu? Kako ste zadovoljni rezultatima na lokalnom tržištu?

O: Ispostavlja se da su InkJet štampači u fokusu ekspanzije industrije štampanja, sa širenjem potencijalnih sfera primene. Tradicionalna štampa, poput masovne produkcije knjiga ili novina, sve više zaostaje. Vidimo rast štampanja podnih materijala, na tekstilu, na elementima nameštaja, ti metodi štampe su u porastu ili u procesu radikalne transformacije sa analognog na digitalni proces. Tokom narednih pet godina će se ti trendovi zapravo pojačati.

P: Hoćemo li štampati po zidovima?

O: Možda ne nužno po zidovima, ali po raznim kućnim i kancelarijskim elementima – svakako. Kao što znate, maloprodaje imaju problema sa privlačenjem kupaca, sve mora da deluje atraktivno da bi se izborili sa konkurencijom, ne samo sa direktnom konkurencijom, već i sa onlajn prodajama. Najlakši i najlogičniji način da se izborite za kupca je promena vizuelnog identiteta po radnjama, i vidimo da komercijalna industrija veoma rado prihvata nova Epson rešenja, čak je i pionir u tom smislu, jer se zaista trudi da privuče kupce u svoje radnje.

P: Kakva su očekivanja na lokalnom, a kakva na evropskom tržištu?

O: Na celom balkanskom području beležimo značajan rast. Politička stabilnost je definitivno omogućila da se napreduje, i mi smo to registrovali i investiramo u region više nego u prethodnim godinama. Mislim da će se to nastaviti u narednom periodu. Na evropskom tržištu je glavna odlika rast tri segmenta štampe: štampa signalizacije, štampa na tekstilu kao i štampa etiketa. Očekujemo da će se ti trendovi samo pojačavati.

