Standardizujte kupovinu UPS-a uz Vertiv™ Liebert® GXE

Ovo je doba agilnosti. Tehnološki timovi u organizacijama širom sveta zaduženi su za pokretanje rasta poslovanja i automatizaciju operacija. Kako bi postigli ove važne ciljeve, IT timovi standardizuju implementaciju tehnologije u mrežama od jezgra do ruba. Dobra vest je da se to sada može učiniti globalno, a ne samo regionalno. U tom kontekstu, Vertiv sa zadovoljstvom najavljuje lansiranje Vertiv™ Liebert® GXE, platforme za neprekidno napajanje (UPS) od 6-10 kVA koja je dostupna širom sveta za zemlje i organizacije koje koriste rešenja za napajanje od 230 V.

Partneri na kanalima su u dobroj poziciji da podrže svoje klijente u upravljanju ovom tranzicijom. Distributeri i preprodavci s dodanom vrednosti (eng. Value-added Resellers – VAR) mogu iskoristiti svoje duboke odnose s Vertivom, stručnost u našim kritičnim energetskim sistemima i uslugama kako bi pomogli korisnicima u stvaranju fleksibilnih, interoperabilnih tehnoloških platformi na globalnom nivou.

Ključne prednosti standardizacije tehnologije na globalnom nivou

Evo šta žele postići tehnološki timovi u obrazovanju, finansijama, vladi, proizvodnji i maloprodaji u malim i srednjim preduzećima (SMB), organizacijama i kompanijama.

Primena tehnologije kao globalne platforme: Tehnologija sve više podržava globalne poslovne modele i usluge. Kao rezultat toga, standardizacija može ponuditi svima nešto. Proizvođačima je lakše razvijati i podržavati standardizovane platforme, partneri u kanalu imaju koristi od dobijanja tehnologije „ključ u ruke“ koju mogu prodavati i implementirati na lokacijama kupaca širom sveta, a tehnološki timovi dobijaju platformu koju je lako kupiti, instalirati i održavati, osiguravajući ekonomiju razmera u veće instalacije.

Liebert GXE podržava ovaj trend. Naš UPS s dvostrukom konverzijom na mreži dizajniran je i proizveden u našoj kompaniji i dostupan je za prodaju na više lokacija širom Azije i Pacifika, Evrope, Bliskog istoka i Afrike i Latinske Amerike te se stoga može jednostavno naručiti i postaviti u celom svetu. Održavanjem stroge kontrole proizvodnje, osiguravamo da naši klijenti dobiju pravovremenu distribuciju visokokvalitetnog Vertiv Network UPS-a, održavajući njihov poslovni zamah i povećavajući njihovu radnu stabilnost. A za kupce koji vode računa o ceni, Vertiv UPS-ovi od 6 kVA i 10 kVA takođe su prikladni.

Pružanje povećane vidljivosti: tehnološki timovi žele povećati svoju vidljivost u distribuiranim i lokalnim operacijama kako bi mogli proaktivno identifikovati probleme i zameniti zastarelu opremu pre nego što dođe do prekida rada.

Liebert GXE u potpunosti se integriše sa Vertiv Monitoring Suite-om, koji uključuje mrežne kartice i Vertiv™ Power Insight. Kao rezultat toga, korisnici mogu nadzirati status i performanse svojih Liebert UPS i ventilom reguliranih olovno kiselinskih (VRLA) baterija. Kako baterije stare, timovi mogu kupiti nove.

Ponuda većeg kontinuiteta napajanja za lokacije: Tehnološki timovi nadziru kritične operacije na web-mestu, kao što su mrežni ormari, ekspoziture, rubna i telekomunikacijska mesta. IT stručnjaci žele koristiti standardizovani, mrežni UPS s dvostrukom transformacijom koji štiti digitalne operacije na svim tim lokacijama – i više.

Liebert GXE UPS može se fleksibilno postaviti kako bi zadovoljio zahteve različitih slučajeva upotrebe i lokacija. Ovi Liebert UPS sistemi nude faktor snage od 1,0, dopuštajući spajanje višestrukih potrošača uz zadržavanje iste VA vrednosti. Dodatno, Vertiv Liebert UPS uređaji mogu se koristiti s do četiri spoljašnja baterijska ormarića (EBC), nudeći produženo vreme rada za kritične operacije koje mogu zahtevati duža vremena sigurnosne kopije. Naposletku, interni punjač od 4 ampera vraća Vertiv rezervno napajanje u mrežu za samo tri sata, puneći ga do 90 posto.

Kreirajte fleksibilne, skalabilne sisteme: današnji tehnološki hardver sve je više interoperabilan, lako se integriše s drugim rešenjima kako bi ponudio poboljšane mogućnosti. Kupci imaju koristi kupovinom sistema koji se mogu proširiti, bilo na mestu kupovine ili u budućnosti, dobijajući veći ROI za svoju potrošnju i izbegavajući rizik kupovine opreme koja brzo zastareva.

Uz mogućnosti daljinskog nadzora, Vertiv nudi ekspanzivan portfolio energetskih tehnologija, uključujući jedinice za distribuciju struje u staklu, sisteme jednosmerne struje, sklopive uređaje, statičke prenosne sklopke, sabirnice i još mnogo toga. Kupci stoga mogu jednostavno proširiti svoju energetsku infrastrukturu s Vertivom u bilo kojem trenutku. Kupovinom iz jednog jedinog izvora, kanalni partneri i kupci pojednostavljuju procese, u rasponu od razmatranja i kupovine do integracije i održavanja.

Nadalje, Vertiv Liebert GXE može se fleksibilno montirati na stalak ili toranj, omogućujući tehnološkim timovima da postave ovaj UPS na različitim lokacijama.

Maksimalno iskorišćavanje budžeta za tehnologiju : Bez obzira na veličinu proračuna, IT kupci će sigurno tražiti rešenja koja su vredna čak i u recesiji. Liebert GXE UPS za montažu u stalak opcija je koja štedi troškove za aplikacije koje zahtevaju visoke performanse, bez potrebe za rezervnim napajanjem u industrijskoj razmeri.

Povećajte kontrolu kroz usklađenost: Standardizacija pomaže proizvođačima povećati kvalitet proizvoda, a tehnološki timovi smanjuju nedostatke zbog grešaka, propusta ili problema uzrokovanih neintegrisanim rešenjima. Standardizovanim rešenjima takođe je lakše upravljati jer su timovi obučeni na manje sisteme i koriste dosledne procese za njihovu implementaciju i održavanje.

Timovi koji implementiraju Vertiv Liebert GXE globalno mogu imati koristi od vlastitih proizvodnih procesa kompanije koji rezultuju visokokvalitetnim proizvodima podržanim standardnim garancijama. Tehnološki timovi takođe mogu deliti najbolje prakse na globalnom nivou, budući da koriste mrežne UPS-ove Vertiv u različitim regijama.

Dobijate podršku nakon prodaje: više nije dovoljno samo prodati hardver i softver: zapravo, dobijanje podrške nakon prodaje bio je treći najvažniji činioc koji B2B kupci uzimaju u obzir pri kupovini rešenja, iza cene i relevantnih proizvoda. Više od polovine (57 posto) B2B kupaca želi imati pristup uslugama poput integracije i pomoći od svojih odabranih dobavljača.

Kupci mogu pristupiti kanalu podrške za kupovinu i integraciju Vertiv rešenja, a timovi malih i srednjih preduzeća mogu odabrati direktnu kupovinu ovih rešenja. Timovi koji ne žele da održavaju opremu ili trebaju pomoć u proširenju svog dosega preko distribuiranih mreža, mogu koristiti Vertiv™ LIFE usluge za nadzor i održavanje svojih novih modela UPS-a.

Standardizujte kupovinu UPS-a pomoću Vertiv Liebert GXE

Kako se poslovanje ubrzava, tehnološki timovi i njihovi partneri u kanalu traže načine za pojednostavljenje upravljanja mrežom od jezgra do ruba i eksternalizaciju kritične usluge. Standardizacijom postavljanja Vertiv™ Liebert® GXE UPS-ova u regijama i na lokacijama, timovi dobijaju backup snagu koja je globalno dostupna, nudi integrisani daljinski nadzor i štiti digitalne usluge. Osim toga, korisnici mogu proširiti prednosti standardizacije implementacijom drugih Vertivovih rešenja energetske infrastrukture i iskorišćavanjem usluga nadzora i održavanja kompanije.

Da, IT timovi mogu pojednostaviti i standardizovati operacije s globalnom UPS platformom.

Vertiv™ Liebert® GXE dostupan je u Srbiji preko naših ovlašćenih distributera. KIM TEC i INGRAM MICRO. Za više informacija kontaktirajte nas na croatia.hello@Vertiv.com

