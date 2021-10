Star Wars i novo leteće vozilo

Švedska kompanija Jetson dizajnirala je leteće vozilo koje izgleda kao da je izašlo iz Star Wars serijala. U pitanju je Jetson One, leteće vozilo koje bi u komercijalnoj upotrebi moglo da se nađe već 2023. godine.

Prema dostupnim podacima, jedan Jetson One let može da potraje do dvadeset minuta, i to brzinom od 100 kilometara na sat. Sa letenjem može da nastavi čak i kad izgubi jedan od četiri motora, što povećava bezbednost putnika.

Letelica neće biti jeftina, budući da se trenutno rezerviše po ceni od čak 92 hiljade dolara. Budućnost je izgleda samo za bogate.

Izvor: Mashable

