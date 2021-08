Starlink: Veće brzine za satelitski internet

Konstelacija Starlink satelita se od drugih razlikuje po tome što su njeni sateliti niže – na 550 kilometara od površine mora. Zbog toga je potreban i veći broj satelita, pa je kompanija dobila dozvolu za lansiranje čak 42 hiljade jedinica (prvobitno se govorilo o 12 hiljada). Najviše koristi će imati oni koji žive u krajevima u kojima internet veza sve do sada nije bila moguća.

SpaceX od maja 2019. godine redovno lansira nove ture satelita, te buduća mega-konstelacija konstantno raste. Krajem maja je lansirano još 60 satelita, pa tako ukupan broj sada 1.650 jedinica. Kompanija je još ranije obećavala veće brzine nego kod tradicionalnih konekcija, a obećanja su se sada približila stvarnosti.

Tako bi satelitski internet, kada je brzina u pitanju, uskoro mogao da se izjednači s kablovskim. Naime, Starlink ga prema poslednjim izveštajima sustiže, što je dobra vest, budući da se ranije govorilo o tome da brzine novog interneta ne zadovoljavaju potrebe korisnika. Prema novim izveštajima situacija se popravlja – za prva tri meseca 2021. prijavljena download brzina je bila 65,72Mbps, da bi tri meseca kasnije stigla do 97,23Mbps. Nove Starlink brzine su bolje od onih koje omogućavaju druge kompanije – HughesNet i Viasat na primer nude 19,73Mbps i 18,13 Mbps, što je velika razlika. Sa druge strane, maksimalna brzina kablovskog interneta u Sjedinjenim Američkim Državama ide do 115.22Mbps, pa je pred Starlinkom još nekoliko koraka do izjednačenja.

Kada je latencija u pitanju, Starlink je još uvek daleko iza kablovskog interneta, što je važno za online gejming i video pozive. Stigao je do 45ms, pa je daleko ispod proseka koji ima fiksni internet – 14ms. Ipak je mnogo bolji od drugih ponuđača satelitskog interneta, koji idu i preko 100ms.

Starlink planira nove ture satelita za avgust, a nedavno je najavljeno da se planiraju naprednije jedinice koje će sasvim sigurno uticati na brzinu i latenciju. To je dobra vest za one koji žive po zabitima širom sveta, a broj korisnika se za poslednjih mesec dana uvećao za 30%, te je stigao do 90 hiljada pretplatnika iz 12 zemalja.

