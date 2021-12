Startap klinika: Ko je čovek u odelu?

Da nastavimo s našim serijalom – ambiciozni, talentovani, produktivni i inovativni timovi IT talenata odgovorni su za prave male revolucije na bezbroj različitih tematskih polja, oni upravo menjaju (IT) svet pred našim očima.

Zamislite da vi pokrećete ambiciozan projekat. U stvari, zamislite da pokrećete bilo kakav projekat ili čak radite jednostavan a zahtevan zadatak, recimo parkiranje unazad ili žongliranje pet pomorandži. Zar ne biste cenili pomoć, savete i koncentrisano znanje nekog ko o toj aktivnosti i poslu zna puno ili bar više od vas? Logično, zar ne? Ali, opet, ponekad je teško tražiti pomoć, teško je prihvatiti pomoć, teško je čak i zamisliti da ne nešto ne znamo. Pa, ako ima način da se ta pomoć spakuje tako da je očigledna i koncentrisana, lako uklopiva i korisna, zar to ne bi bila velika vrednost?

Startapi zvuče kao savršena vrsta recipijenta za takvu koncentrisanu pomoć. Ali, kakva i čija konkretna pomoć im je dragocena u njihovom razvoju? Ko može da je pruži? Da li smo nešto naučili o tome iz poznatih i uspešnih studija slučaja?

Ako malo zagledamo legende o najuspešnijim i najvećim startapima u IT sferi, primetićete jednu čudnu pravilnost: uz osnivače, mlade, energične, talentovane, inspirisane i revolucionarne, često je tu u slici i neki drugačiji lik, iskusniji, formalnije poslovan, savetnički nastrojen i veoma koristan. (Dobro, i malo stariji i obučen u poslovno odelo…)

Od garaže do boardroom-a

Da ste imali priliku da pričate sa svim učesnicima Apple-ovih ranih godina, u toj dobro poznatoj legendi o radu u garaži, inspirativnim odlukama i probojima, nevoljama i neverovatnim mestimičnim uspesima, saznali biste i jednu manju i tajniju legendu: Mike Markulla. I sam naslov ovog našeg eseja potiče iz jedne od situacija gde se čitav Apple-ov tadašnji tim, svih tridesetak njih, okupio na timskom roštilju u bašti.

Jedan od mlađih i novijih članova tima pitao je Jef-a Raskin-a: „Ko je onaj čovek u odelu?” („Dude, who’s the guy in the suit?”) To je bio Mike Markkula, „treći osnivač” Apple-a i jedini koji je na toj roštiljadi, a i na bilo kom drugom Apple događaju, nosio kravatu. Bio je desetak godina stariji od Jobs-a i Wozniak-a i možda nije imao „roditeljsku” ulogu, kako neki savremenici tvrde, ali je dodao notu iskustva u uspostavljanje Apple imperije. Pitajte učesnike tog legendarnog startap poduhvata koja je bila Markkulina uloga u ranoj fazi rasta kompanije i čućete dve sasvim različite priče.

S jedne strane, on je bio samo jedan od posvećenih, uspešan biznismen koji je rano prepoznao potencijal čitavog projekta i priključio se, „in for a ride” što kažu Anglosaksonci. S druge strane, ima puno učesnika tih „prvih dana” koji tvrde da je on bio ključna osoba u ranoj fazi Apple-ove legende, neko ko se bavio finansiranjem, ugovorima, oblikovanjem timova, pregovaranjem i tržišnim nastupom. Neko od koga je Steve Jobs puno naučio na samom početku svoje legendarne karijere. Koji startap ne bi želeo nekog takvog u timu?

Ako je delegiranje super, koristite ga

Koji genijalci stoje iza neverovatnog uspeha Google-a? Svi to znaju – Sergey Brin i Larry Page! A ko je Eric Schmidt, treći i mnogo manje poznati partner u projektu? Onaj koji je u ulozi CEO-a bio iza uspostavljanja čitavog poslovnog carstva pa posle i transformacije u Alfabet. Nije velika tajna da je gosn Schmidt preuzeo na sebe sve one sistemske zadatke koji su omogućili Brin-u i Page-u da se bave onim što rade najbolje, da oblikuju srce poduhvata, moćan softver, dok je Schmidt radio fantastični poslovni multitasking, pokrivanje jedno pet-šest poslovnih rola istovremeno. U odelu, naravno.

Malo stariji, mnogo iskusniji

Čak i u pričama koje mislimo da potpuno znamo često postoji neki mali dodatak. Kada je Facebook (tada poznat kao The Facebook) tek uspostavljao prve korake ka onome što će biti svetska dominacija, poznata je legenda da je golobradi i štreberski (nije uvreda, samo drugarsko zavitlavanje) Mark Zuckerberg, zahvaljujući svojoj intuiciji, posvećenosti i kristalno jasnom ambicioznom planu, sve uradio sam. Njegov talenat da razvije srce biznisa, ključni proizvod, bio je dobro izbalansiran njegovom sposobnošću da za ključne procese u firmi traži podršku iskusnijih od sebe.

Od ranih dana Facebook-a, savete o poslovnoj strategiji davao mu je Sean Parker. Parker-ov prvi doprinos je bio predlog da se izbaci „The” iz imena startapa i da ostane samo Facebook, ali nije ostalo sve na tako jednostavnim stvarima, neke od ključnih strateških odluka u ranoj fazi stvaranja Facebook-a Zuckerberg je doneo u saradnji s Parker-om. On je možda bio samo malo stariji od zuckerberg-a, ali je imao godine poslovnog iskustva i mnoge projekte iza sebe, od kojih je Napster verovatno bio najuspešniji. Zatim je tu bio Peter Thiel, legendarni investitor, finansijer za stotine uspešnih IT startap kompanija, koji je bio ključan za prvu fazu zvaničnog prikupljanja sredstava za Facebook. On je bio unikatno bitan za finasiranje Facebook-a, ali je bio i sjajan izvor iskustva za Zuckerberg-a koji se nije libio da ga konsultuje za sve ključne strateške odluke.

Kakva i čija konkretna pomoć je dragocena u razvoju startapa? Nekad može da pomogne i stariji, iskusniji kolega

Vredi se podsetiti da je Zuckerberg negde u ključnoj fazi rasta svoje sad već gigantske međunarodne kompanije angažovao Sheryl Sandberg, iskusnu poslovnu ženu, da se bavi poslovnom transformacijom i vođstvom čitave kompanije. (Da, ne radi se samo o čikama u odelima, povremeno je tu i neka jako moćna i sposobna dama/gospođa/menadžerka). Jasno je da, iako urbane legende prikazuju Zuckerberg-a kao tipičnog programerskog usamljenika koji ključne odluke donosi intuitivno i kontra opštem iskustvu, on u stvari veoma ceni pomoć i saradnju iskusnih profesionalaca na koje može da se osloni za širu poslovnu osnovu čitave svoje imperije.

A kod nas?

Ovih nekoliko legendarnih i veoma poznatih slučajeva vezani su za jednu sasvim specifičnu poslovno-društvenu klimu. Kako li je kod nas? Možemo da podelimo s vama sažetke iskustva stečenog radom sa serijom domaćih startap kolektiva. Naravno, zbog poverljivosti podataka i profesionalnih obzira neće tu biti nikakvih pikanterija, konkretnih imena i tajnovitih otkrića. Iz našeg iskustva nazire se jedna uzbudljiva i pozitivna pravilnost – čak i najtalentovaniji i najuspešniji domaći startap timovi imaju u svom timskom miksu i naviku da upotrebe iskustvo, savetovanje, podršku i moć koju donosi iskusni profesionalizam oličen u poslovnom savetniku.

Neki, sasvim zapanjujuće, imaju čak i čitave timove ostvarenih i iskusnih savetnika. Da li su to starija braća, profesori sa fakulteta, bivši šefovi, nekadašnji konkurenti, talentovani prodavci ili menadžeri iz neke sasvim druge oblasti, nezavisni analitičari ili nešto drugo, nije toliko važno, nabrajamo ovde nasumice samo neke opšte kategorije, ali važno je da očigledno ta vrsta pomoći funkcioniše, donosi vrednost. Ponekad te podrške traju ograničeni period vremena, dok se ne uspostave stabilne strukture u kompaniji, a ponekad traju naizgled večno i ugrađene su duboko u kostur čitave organizacije.

Sad, ovde bi vredelo ponuditi jednu vrstu razgraničenja. U srcu mnogih sjajnih IT startapa nalaze se pokretači, inicijatori i kreatori ne samo centralne ideje već i čitavog sistema oko nje. Ti sposobni, talentovani i predani ljudi sposobni su da korak po korak, znanje po znanje, usavrše svoje mladalačke instinkte i obogate ih konkretnim menadžment talentima i kapacitetima. Oni će biti sposobni da vode svoje kompanije dokle god budu želeli. Njima neće trebati ni poslovni Čika u odelu (ni poslovna Teta u… odelu), njima će biti dovoljno da oko sebe uspostave efikasan, rastući i dinamičan sistem. Ako tu i tamo zaposle nekog iskusnog, to neće biti za unikatnu vrednost i spas, nego samo još jedan pametan potez.

Diskriminacija nije prihvatljiva. Ne smemo da zameramo nekom što je iskusan, sposoban, uigran i vrhunski profesionalan…

Ali za sve druge kojima je očigledno korisna injekcija iskustva, konkretnih poslovnih talenata i korisnog partnerskog stava i podrške, genijalan potez je naći nekog ko to donosi u paketu, a to onda može da bude kao jedna od ovih naših priča.

Ako i dalje oklevate, setimo se, diskriminacija nije prihvatljiva. Ne smemo da zameramo nekom što je iskusan, sposoban, veoma uigran i vrhunski profesionalan… Na kraju krajeva, zašto je čika u odelu? Koga je briga. Nek on radi svoj posao da bismo mi radili svoj.

Autori: Jelena Rupnik i Branko Đaković, Tomato Tomato Communications

