Stigao je novi redizajnirani Tesla Model 3

Redizajnirani Model 3 se za sada prodaje samo u Evropi i Kini. Međutim, uskoro bi mogao da se pojavi i na Teslinoj američkoj veb stranici.

Isporuke u Evropi kreću sledećeg meseca

Tesla je napokon počela sa prodajom osveženog Modela 3 u Kini, Evropi i drugim regionima. Novi model ima blagi redizajn, veći domet i ažuriran enterijer sa novim materijalima. Naravno, sve to uz veću cenu. Plan je da isporuke krenu u Evropi sledećeg meseca, kupci u Americi uskoro bi mogli da vide redizajnirani model na veb stranici kompanije za naručivanje.

Kompanija je objavila slike koje prikazuju promene, posebno na prednjem delu, koji je sada elegantniji i manje zaobljen nego ranije. Takođe, sada je moguće preći veću udaljenost sa jednim punjenjem.

“Sada možete dostići do 629 km sa jednim punjenjem uz ažuriran spoljašnji izgled optimizovan za maksimalnu aerodinamiku”, navodi kompanija. Nove mogćnosti se baziraju na WLTP standardu Evrope. To predstavlja otprilike 10-12 odsto bolji domet u poređenju sa prethodnim modelom. Trenutni domet iznosi 437 km/536 km (EPA). To je trenutni procenjeni domet Modela 3 u kilometrima, sa posebnim napomenama da je prva brojka procena prema standardu EPA (Agencija za zaštitu životne sredine SAD-a). Tesla nudi različite verzije Modela 3, uključujući osnovni model kao i model koji ima veći domet. Ovi modeli se razlikuju po kapacitetima baterija i performansama.

Takođe, Tesla obećava “unapređeni kvalitet vožnje sa više prefinjenim i opuštenijim osećajem, zahvaljujući kombinaciji čvršćeg materijala i ažuriranog podešavanja stabilnosti.” Za dve nove boje (ultra crvene i stealth sive) korisnici će morati da doplate 2.000 evra više. Nove boje su dizajnirane tako da se suptilno menjaju na osnovu ugla gledanja i osvetljenja.

Osveženje enterijera

Tesla obećava “složenije materijale, ventilirana sedišta i prilagodljivo ambijentalno osvetljenje”, zajedno sa zadnjim ekranom osetljivim na dodirom koji omogućuje zabavu i kontrolu klime za putnike na zadnjem sedištu. U međuvremenu, glavni ekran ima više korisnog ekranskog prostora zahvaljujući manjim ivicama i takođe je “svetliji, sa većim kontrastom i bržim odzivom”, navodi Tesla.

Model 3 je već bio relativno tih u radu, ali njegov tihi električni rad čini svaki spoljni zvuk izraženijim. U tu svrhu, nova verzija ima “staklo od 360 stepeni koje obezbeđuje tišinu unutar kabine bez obzira na to šta se dešava oko vas”, navodi Tesla. Dodatno će biti smanjena buka kao i vetar. Takođe, novi model dolazi sa boljim audio sistemom koji sada ima do 17 zvučnika, dva subwoofer-a i dva pojačala.

Tesla je već napravila značajne nadogradnje Modela 3 od kada je prvi put pušten u prodaju 2018. godine. Ažuriranja su usledila putem nadogradnji firmware-a i manjih fizičkih promena. Međutim, ali nova verzija izgleda sofisticiranije i efikasnije. To je verovatno odgovor na nova električna vozila koja je predstavila Kia, Mercedes i drugi. Takođe, prema ranijim glasinama Model 3 bi mogao da bude jeftiniji za proizvodnju.

Ipak, novi Model 3 bi mogao biti skuplji kada stigne u SAD. U Kini, osnovni model sada košta oko 35.800 dolara, što je 12 odsto više od prethodne verzije. Istovremeno, osnovni model ima istu cenu u Norveškoj, ali verzija sa više dometa košta oko 950 dolara više. Redizajnirani model najpre stiže u Evropu sa očekivanim isporukama u oktobru a zatim i u SAD.

