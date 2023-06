Stigla je realme 11 Pro serija

realme, brzorastući brend pametnih telefona, danas je zvanično predstavio svoju revolucionarnu seriju realme 11 Pro u Evropi. Ova serija uključuje realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G. realme 11 Pro+ 5G ima 200MP OIS SuperZoom kameru, podržava zum od 4X bez gubitaka i pruža flegšip iskustvo u fotografisanju. Sa prvim u segmentu zakrivljenim ekranom od 120 Hz, realme 11 Pro serija pruža istinsko iskustvo gledanja preko celog ekrana i odlično iskustvo prianjanja i rukovanja. Počevši od ove serije, realme će „Master“ dizajn uključiti u sve naredne proizvode brojevne serije.

realme brojevna serija ostvarila je više od 50 miliona isporuka širom sveta, od čega 3 miliona isporuka u Evropi, što daje veliki doprinos realme-ovom putu da u rekordnom roku dostigne 100 miliona jedinica prodaje. U prilog ovome ide i novost da je realme i ove godine ušao na Listu top 50 globalnih kineskih brendova 2023 – Kantar Brandz i zauzeo 21. mesto.

Takođe, realme je postao zvanični partner Evropskih igara koje se ove godine održavaju u Poljskoj te je ovim povodom predsednik Organizacionog komiteta Evropskih igara Marcin Novak izjavio: „Veoma smo srećni što je realme, kao kompanija poznata po postavljanju trendova i pružanju jedinstvenih tehnoloških proizvoda, pre svega za mlade, postao naš partner . Njihove vrednosti se poklapaju sa onima koje promovišu Evropske igre – želimo da povežemo ljude tako što ćemo zajedno proživeti posebne trenutke.

Kamera profesionalnog nivoa: prvi na svetu nadograđen HP3 SuperZoom senzor od 200 MP

Sistem kamera od 200 megapiksela koji se nalazi u realme 11 Pro+ 5G zasnovan je na nadograđenom Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom sistemu sa veličinom senzora od 1/1,4 inča, veličinom piksela od 2,24 mm i otvorom blende f/1,69, a sve dolazi kao i kod konfiguracija flegšip uređaja.

Sa Tetra2pixel tehnologijom, realme pruža puni potencijal senzora od 200 MP. Inteligentnim spajanjem veličina piksela na osnovu uslova osvetljenja, realme 11 Pro+ 5G obezbeđuje veličine piksela od 0,56 μm za 200MP/ 1,12 μm za 50MP/ 2,24 μm za 12,5MP u uslovima od dobrog osvetljenja do mračnog okruženja kako bi se obezbedile jasne fotografije u svim uslovima.

Pored toga, realme 11 Pro 5G serija podržava i Super OIS na nivou hardvera, a kako bi se povećala brzina resetovanja sočiva za 40% i dobile jasne slike u većini situacija u pokretu. Značajno je povećan kapacitet obrade podataka u sekundi kroz dodatak protiv potresa, bilo da se koristi za snimanje fotografija ili video zapisa, u velikoj meri se povećava sposobnost protiv potresa i to za 180%, a stopa proizvodnje za 100%.

Prvi mobilni telefon u industriji sa 4X zumom bez gubitaka

Sa tehnologijom zumiranja u senzoru, realme 11 Pro+ 5G može da podrži režim zumiranja 2x/4x bez gubitaka, koji omogućava senzoru da se prebacuje između različitih režima slike kako bi se postigao isti broj stvarnih piksela u različitim fokusnim segmentima.

2X fokusni segment je poznat kao zlatni fokusni segment za snimanje portreta, u kojem realme 11 Pro+ 5G može da koristi algoritam za portrete na nivou SLR-a i da stvori prirodno zamućenje pozadine i efekte odbljeska. Uz pomoć integrisanog modela detekcije subjekta i modela automatskog kropovanja, realme je lansirao prvu na svetu tehnologiju automatskog zumiranja.

Savršen izbor za noćno snimanje čak i pri slabom osvetljenju

Sa vodećim senzorom od 1/1,4″, velikim otvorom blende F/1,69 i pojedinačnim pikselima 16-u-1 od 2,24 μm, realme 11 Pro+ 5G vam pomaže da lako snimate pri slabom osvetljenju i vratite jasne detalje. Zajedno sa ProLight algoritmom za noćne scene sa potiskivanjem svetlih delova i očuvanjem detalja, nastala je Super NightScape funkcija u realme 11 Pro + 5G.

Lonely Planet filteri koji će vam pomoći da postanete profesionalni ulični fotograf

Nova generacija režima ulične fotografije sadrži efekte vodenog žiga i filtera napravljenih u saradnji sa Lonely Planet-om, čineći ulične fotografije klasičnijim i vrednim priče.

Najbolji u segmentu 120Hz zakrivljeni ekran uz besplatnu zamenu

realme 11 Pro serija dolazi sa najboljim u segmentu 120Hz zakrivljenim Vision ekranom, koji takođe odlikuju COP Ultra tehnologija, 93,65% ultra visoki odnos ekrana i kućišta, 61 ° precizna zakrivljenost, 120Hz osvežavanje, 1 milijarda boja, osvetljenost od 950 nita, 100% P3 opseg boja, HDR 10+ i odnos kontrasta od 5.000.000:1. Takođe, ovaj ekran ima i ugrađenu zaštitu za oči, sa najvišim standardom u industriji, PWM zatamnjivanje ultra-visoke frekvencije od 2160 Hz, sa izvornom podrškom za zaštitu od niske plave svetlosti na nivou hardvera. Serija 11 Pro je dobila i dva sertifikata za zaštitu očiju od TUV Rheinland, nudeći kombinaciju gledanja bez stroboskopa pri slabom osvetljenju i slabog plavog svetla, pružajući olakšanje za vizuelni umor tokom dugih telefonskih sesija, poput gledanja emisija i filmova.

Ovaj dizajn je takođe super izdržljiv, sa dvostruko ojačanim staklom, donosi dugotrajan dizajn ne samo na zadnjoj strani, već i na prednjoj. realme nudi i besplatnu zamenu ekrana koja važi od 20. juna 2023. do 19. jula 2023. za realme 11 Pro seriju 5G koja ispunjava uslove kupljene samo na zvaničnim prodajnim mestima.

Master dizajn uz realme Dizajn studija i Mattea Menottoa

realme 11 Pro serija napravljena je uz pomoć specijalne saradnje između realme dizajn studija i Mattea Menottoa – bivšeg print dizajnera brenda Gucci. realme 11 Pro serija dolazi u 2 boje, Sunrise Beige i Astral Black. Sunrise Beige ideja inspirisana je trenutkom izlazećeg sunca na ulicama Milana, te hvata spoj klasične arhitekture, modernih elemenata, prirodnih pejzaža i briljantne mešavine tekstura uključujući premijum Lichee vegansku kožu i ručno rađene 3D šavove koji zajedno čine jedan elegantan dizajn. Sa druge strane, Astral Black uz napredan proces glaziranja koji pruža ultra-glatki sjaj deluje na drugačiji način. Crna boja je veoma duboka crna, prošarana svetlucavim kristalnim efektima na površini. I baš kao i Sunrise Beige, podjednako je izdržljiva i dugotrajna.

realme 11 Pro+ 5G biće dostupan u pretprodaji sa memorijskom konfiguracijom 12/512 GB i specijalnom cenom od 57.999 RSD, dok će realme 11 Pro biti dosupan sa memorijskom konfiguracijom 8/256 GB po specijalnoj ceni od 44.999 RSD.

