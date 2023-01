Stigla RTX 4070 Ti grafička karta, po ceni od 800 dolara

NVIDIA je konačno predstavila svoj najnoviji GPU srednjeg opsega, RTX 4070 Ti. Počevši od 799 dolara, trebalo bi da bude malo jeftinija alternativa NVIDIA-inim RTX 4080 od 1.199 dolara i 4090 dolara. Za tu cenu, dobijate GPU koji može da igra Cyberpunk 2077 tri puta brže od RTX 3090 Ti u režimu Ray Tracing Overdrive.

RTX 4070 Ti dolazi sa sjajnim performansama

Dok su RTX 4080 i 4090 Ti napravljeni na 4K igranje, NVIDIA pozicionira RTX 4070 Ti kao vrhunac igranja od 1.440p preko 120 fps. DLSS 3 je veliki razlog za to jer on koristi mašinsko učenje za generisanje čitavih okvira, a ne piksele koje je kreirao DLSS 2. To znači da bi trebalo da bude u mogućnosti da isporuči bolje ukupne brzine kadrova, posebno kada su u pitanju naslovi vezani za CPU.

RTX 4070 Ti ima 7.680 CUDA jezgara i 12GB GDDR6X memorije. Za poređenje, 4080 ima 9.728 CUDA jezgara i 16GB memorije, dok 4090 ima 16.384 CUDA jezgra i 24GB RAM-a. Iznenađujuće, NVIDIA nije potrošila mnogo vremena na 4070 Ti, iako će to verovatno biti najpopularniji GPU serije 40 ove godine. Ako tražite nešto povoljnije, NVIDIA GPU-ovi serije 30 su i dalje fantastični i uskoro bi trebalo da im pada cena. RTX 4070 Ti će biti dostupan 5. januara i možete očekivati da vidite razne opcije različitih proizvođača.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet