Striming sada čini skoro polovinu globalnih muzičkih prihoda

IFPI Global Music Report, objavljen juče, pokazuje globalni obim trenda striming muzičkih servisa, te da je prihod od striminga porastao za 34% u 2018. godini i činio je 47% ukupnih muzičkih prihoda širom sveta. Uz pomoć striminga, globalni muzički prihod dostigao je 19,1 milijardu dolara.

Tržište snimljene muzike poraslo je za skoro 10% u 2018. godini, a rast prodaje pomogao je da se nadoknadi pad u prihodima od fizičkih diskova i od preuzimanja. Ovo je četvrta uzastopna godina rasta koju beleži muzička industrija. Uspeh striminga može da se pripiše porastu plaćenih pretplatničkih usluga, koje su porasle za 32,9%. Prema IFPI-u, na kraju 2018. godine bilo je 255 miliona korisnika koji plaćaju striming usluge.

Global recorded music revenue growth was predominantly driven by a 32.9% rise in paid streaming, that now accounts for 37% of total revenue worldwide. Find out more in the #GlobalMusicReport https://t.co/ZvNxTne15C pic.twitter.com/zcoNAdDESq

— IFPI (@IFPI_org) April 2, 2019