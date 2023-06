Sudija odbacuje tužbu o privatnosti protiv Mete

Sudija je odbacio tužbu koju je protiv Mete podneo državni tužilac Vašingtona, u kojoj se navodi da je Metina „labava” politika privatnosti dovela do skandala Kembridž analitika, kako je ranije objavio The New York Times. U presudi sudija Višeg suda Maurice A. Ross utvrdio je da „Facebook nije materijalno obmanuo potrošače u pogledu njihovog odgovora Kembridž analitici“.

Državni tužilac DC-a je prvobitno podneo tužbu protiv Facebooka 2018. godine — samo nekoliko meseci nakon što su izveštaji otkrili da je britanska konsultantska firma Cambridge Analitica prikupila podatke miliona korisnika na platformi. U to vreme, tužilac je optužio Facebook da obmanjuje korisnike o količini informacija koje aplikacije trećih strana mogu dobiti od korisnika. Kasnije je naveo da je izvršni direktor Meta Mark Zuckerberg „direktno odgovoran“ za politiku privatnosti mreže koja je dovela do curenja u naknadnoj tužbi pokrenutoj prošle godine.

U ovoj presudi, međutim, sudija tvrdi da je Meta preduzela „veliki broj prinudnih radnji“ protiv dotične aplikacije treće strane, naredio joj da izbriše podatke koje je imala o korisnicima i započeo istragu. „Iako se Distrikt možda ne slaže sa Facebookovim pristupom situaciji, ne postoji pravni osnov koji bi zahtevao da Facebook postupi drugačije“, navodi se u odluci. „Radnje koje je Facebook preduzeo bile su u skladu sa njegovim navedenim politikama.

Incident u Kembridž analitici ne samo da je povećao kontrolu nad Metom i njenom politikom privatnosti, već je rezultirao i brojnim novčanim kaznama i tužbama protiv kompanije. U 2019. godini, Federalna trgovinska komisija je kaznila Facebook sa 5 milijardi dolara, dok je Meta pristala da plati 725 miliona dolara korisnicima pogođenim skandalom u okviru grupne tužbe.

„S poštovanjem se ne slažemo sa odlukom Suda i razmatramo sve naše opcije“, rekao je sekretar za štampu kancelarije glavnog tužioca DC, u izjavi za The Verge. Meta je odbila da komentariše.

Izvor: TheVerge

