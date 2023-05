Facebook nastavlja sa rastom usred „godine efikasnosti“

Metina „porodica aplikacija“ sada ima više od 3 milijarde dnevno aktivnih korisnika.

Prvi rast prihoda za Metu u skoro godinu dana

Izgleda da „godina efikasnosti“ Marka Zakerberga ne utiče na rast Facebook-a. Facebook je dobio 37 miliona korisnika tokom prvog tromesečja ove godine. Tako je ukupan broj dnevnih korisnika dostigao 2,037 milijardi. Takođe, broj dnevnih korisnika u celoj „porodici aplikacija“ kompanije porastao je na preko 3 milijarde korisnika po prvi put u istoriji kompanije.

Kompanija je prijavila rast u svom izveštaju o zaradi u prvom kvartalu za 2023. godinu. To je prvi rast otkako je Zakerberg najavio da se kompanija fokusirala na „efikasnost“ usred ekonomske krize koja je dovela do toga da je kompanija otpustila hiljade radnika. Izgleda da ta promena pokazuje neke znake uspeha. Meta je prijavila 28,6 milijardi dolara prihoda za kvartal. To predstavlja 3 odsto više u odnosu na prošlu godinu i prvi rast prihoda za Metu u skoro godinu dana.

Ipak, uprkos povećanju, Zakerberg je potvrdio da su planirana nova otpuštanja sledećeg meseca. „Čak i dok se naša finansijska pozicija poboljšava, i dalje verujem da će usporavanje zapošljavanja, izravnavanje naše upravljačke strukture, povećanje procenta naše kompanije koja je tehnička i rigoroznije davanje prioriteta projektima poboljšati brzinu i kvalitet našeg rada“, rekao je Zakerberg.

Fokus na veštačku inteligenciju i metaverzum

Takođe, jedinica Reality Labs nastavlja da trpi velike gubitke. Odeljenje je izubilo nešto manje od 4 milijarde dolara za kvartal. To je nešto manje od 4,3 milijarde dolara koje je kompanija izgubila u prošlom kvartalu. Meta navodi da očekuje da će gubici Reality Labs-a u 2023. godini premašiti 14,3 milijarde dolara koje je izgubila prošle godine.

Zakerberg je rekao da kompanija i dalje daje prioritet svojim ogromnim ulaganjima u metaverzum, iako sve više skreće pažnju na generativnu veštačku inteligenciju. „Razvio se narativ da se udaljavamo od fokusiranja na viziju metaverzuma“, rekao je Zakerberg. „Samo želim unapred da kažem da to nije tačno. Već godinama se fokusiramo i na veštačku inteligenciju i na metaverzum. Takođe, nastavićemo da se fokusiramo na oba polja.“ Zakerberg je dodao da se kompanija priprema da lansira svoj „uređaj za virtuelnu i mešovitu stvarnost sledeće generacije“ kasnije ove godine.

Izvršni direktor kompanije takođe je govorio više o svom planu za stvaranje „AI agenata“ i drugih generativnih AI alata kompanije. „Mislim da postoji prilika da se AI agenti upoznaju sa milijardama ljudi na načine koji će biti korisni i smisleni. Istražujemo različite načine za ćaskanja u WhatsApp-u i messenger-u. Takođe, razvijamo alate za vizuelno kreiranje postova na Facebook-u i Instagram-u kao i za reklame i oglase a vremenom i za video i multimodalna iskustva.”

Izvor: Engadget

