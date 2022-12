Svetski gigant Luxoft otvorio kancelarije u Beogradu

Reputacija Beograda kao sve važnijeg centra IT industrije, dodatno je osnažena otvaranjem kancelarija kompanije Luxoft, u kojima će IT stručnjaci iz Srbije raditi na najznačajnijim projektima za najveće svetske brendove iz oblasti auto-industrije, bankarskog sektora, logistike, telekomunikacija…

Luxoft Srbija je zvanično počeo s radom u martu, kao jedna od strateških lokacija ove kompanije u Evropi. Danas ima 1000 zaposlenih, sa ambicijom da se broj udvostruči u narednoj godini. Luxoft isporučuje najsavremenija softverska rešenja za više od 425 klijenata globalno.

Samovozeći automobili, najmodernije medicinske platforme, sigurnosne aplikacije za najveće svetske kompanije, inovativne tehnologije koje banke koriste za digitalni onbording – neki su od projekata na kojima rade Luxoft timovi iz Srbije.

Moderno opremljene kancelarije prostiru se na 3.600 m2, na dva sprata novoizgrađene zgrade u Airport City-ju i imaju kapacitet da prime 500 zaposlenih.

Svečanom otvaranju prisustvovala je premijerka Ana Brnabić, koja je istakla da dolazak kompanije Luxoft donosi dodatna znanja u Srbiju: „Mi smo u Srbiju doveli dodatni talenat, dodatno znanje, ljude koji našoj ekonomiji mogu da pomognu da rastemo i jačamo. IT sektor je najbrže rastući sektor naše ekonomije, koji će nam pomoći da ove godine imamo izvoz od preko 2,6 milijardi evra.”

Sa više od 20 godina iskustva u IT industriji, Luxoft danas posluje u 27 zemalja.

Srbija ima ogromni potencijal za IT industriju, a pruža i odlične mogućnosti za relokaciju stranih stručnjaka, uključujući i ruske developere. „U Srbiji postoji više od 40.000 IT stručnjaka. Prema našoj proceni, broj je udvostručen relokacijama, i Srbija može privući još više iskusnih IT stručnjaka. Verujemo da lokalna IT industrija ima potencijal da naraste na nekoliko stotina hiljada stručnjaka za kratko vreme, i da Srbija u tom aspektu može postati jedna od vodećih zemalja u Evropi. Svetske kompanije kao što je Luxoft dolaze u Srbiju s velikim iskustvom, podstičući lokalno IT tržište. To je situacija u kojoj svi dobijaju”, rekao je Luxoft CEO Dmitri Lošinjin.

Luxoft je nosilac brojnih priznanja za najboljeg poslodavca, poput Best Place to Work, Best Company for Diversity & Inclusion i Best Corporate Social Responsibility.

„Uzbuđeni smo što širimo poslovanje ovde. IT je ovde prepoznat kao ključni sektor i Vlada pruža veliku podršku tehnološkim kompanijama”, rekla je Elena Gorjunova, Senior Vice President Global Talent Acquisition and Management.

Direktor Luxoft Srbija Mihajlo Poštić rekao je da kompanija trenutno ima više od 200 otvorenih pozicija za lokalne IT stručnjake, i otkrio planove za budućnost: „Planiramo da potencijalno otvorimo i još novih kancelarija. U planu nam je i da sarađujemo s našim renomiranim fakultetima na kojima se školuju budući IT stručnjaci, u cilju razvoja veština i znanja talentovanih studenata kako bi oni u što kraćem roku bili osposobljeni da se priključe našim projektima.”

