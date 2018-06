Svetsko prvenstvo 2018: IT i fudbal

Svetsko prvenstvo u fudbalu, najveći planetarni događaj uz Olimpijske igre, počinje sutra – 14. juna. Ovaj Mundijal je za nas još zanimljiviji jer se reprezentacija Srbije plasirala u 32 ekipe koje se bore za titulu najbolje ekipe na planeti. Kako je reč o spektaklu svetskih razmera, jasno je da organizacija mora da bude vrhunska uz korišćenje najnovijih tehnoloških dostignuća. Fudbal je ubedljivo najpopularniji sport na planeti, a kada se najbolji fudbaleri bore za nacionalne boje, strast prema igri dobija novu dimenziju. Iako je fudbal i dalje igra koja se igra između 22 fudbalera koji šutiraju loptu, mnogo toga se promenilo u odnosu na prethodno Svetsko prvenstvo u Brazilu.

Skrivena tehnologija iza fudbala

Goal-Line tehnologija – nakon višegodišnjih kritika usled grešaka prilikom procena da li je lopta prešla liniju, na prošlom Svetskom prvenstvu je uvedena Goal-Line tehnologija. Sudije će ponovo imati mogućnost da iskoriste informacije koje će zabeležiti 14 kamera čiji se signal šalje na pametni sat sudije. On će na ovaj način u roku od sekunde znati da li je lopta prešla liniju ili ne.

VAR – pomoć za sudije stiže i u obliku VAR tehnologije (video assistant referee). Jedna od stvari koja će svakako biti na snazi je VAR (video assistant referees), odnosno, mogućnost pregleda snimka od strane sudija. Ovo će biti prvo Svetsko prvenstvo gde će se koristiti VAR tehnologija od strane sudija. Ipak, to ne znači da će se igra prekidati za svaki prekršaj, tačno je definisano u kojim slučajevima je moguće koristiti VAR tehnologiju. Video asistent se može koristiti samo u slučaju ispravljanja jasne i očigledne greške i propuštenih incidenata u situacijama kada odluka značajno utiče na rezultat utakmice. Sudije će takođe moći da se oslone na informaciju od video asistenta ili da odluče da sami pregledaju video snimak pre donošenja odluke.

Sistemi za praćenje performansi – treći značajni komunikacijski novitet biće dostupan za obe ekipe na utakmici. Medicinsko i tehničko osoblje će imati svoju poziciju sa koje će moći da komuniciraju sa trenerima i medicinskim timom na klupi. Kamere će pratiti igrače i loptu i pružati informacije u realnom vremenu kako bi se olakšale odluke stručnog tima, ali i pratila zdravstveno stanje igrača.

Telstar 18 oficijelna lopta

Na FIFA Svetskom prvenstvu u Rusiji igraće se sa loptom koja je takođe kreirana uz pomoć tehnologije. Lopta je inspirisana Telstar loptom s kojom se igralo 1970. godine na Svetskom prvenstvu. Tadašnja lopta je bila crno-bela kako bi se što bolje videla na monohromatskim televizorima. Jasno je da u vreme 4K HDR tehnologije za prenos više nije neophodno na ovaj način bojiti loptu. Telstar 18 je kombinacija modernih materijala i visokih tehnologija. Unutar lopte se nalafi NFC čip koji omogućava interakciju sa smartfonima. Iz Adidasa prenose da lopta predstavlja kombinaciju inovacije i dizajna koje pruža kompletno novo iskustvo za igrače ali i gledaoce.

Ruski stadioni budućnosti

Iako će u centru pažnje biti fudbal, da bi sve funkcionisalo kako treba zadužena je ogromna IT mašinerija. Najbolji primer za to je Krestovski stadion koji predstavlja ogroman IT projekat. On pokriva sve što je potrebno da se realizuju moderni sportski događaji. Prostor stadiona je pokriven WiFi signalom sa 436 pristupnih tačaka. Na ovaj način je omogućen neograničen pristup internetu za novinare, zaposlene, timove i odabrane goste. Da bi se pokrio ceo stadio sa kvalitetnim internetom bilo je potrebno da se sprovede 250km optičkih kablova.

Sve informacije koje se budu generisale na stadionu će biti pohranjene u data centar kapaciteta preko 50 terabajta. Ovakva moćna infrastruktura može da podrži sve vrsti softverskih aplikacija. Stadion ima transfer sistem sa 15.000 portova i dva kanala koji se povezuju sa internetom. Kako bi se obezbedio bezbedan rad, bezbednosni sistemi imaju sopstveni, odvojeni sistem. Brzina trasfera podataka unutar mreže je 10Gbps, dok će eksterno povezani hardver moći da prenosi podatke brzinom of 1Gbps.

Unapređeni sistem naplate i pristupa stadionima

U Rusiji će se primenjivati unapređeni “Pay-and-pass” sistem koji predstavlja kombinaciju hardversa i softvera koji deluje automatski. Koristeći sve presnosti modernih tehnologija, navijači će mnogo brže ulaziti na stadion. Ovaj sistem je programiran da prodaje karte i propusnice kroz sve sisteme distribucije, kontroliše pristup gledalaca različitih kategorija kao i beleženje neautorizovanih pokušaja ulaska.

S obzirom da se očekuje ogroman broj ljudi, sistem će olakšati i situacije kao što je kontrola i naplata parkinga, kao i kontrola popunjavanja stadiona. Na ovaj način vodiće se računa o svim transakcijama i kretanjima gostiju stadiona, kako bi se uvek znalo “gde škripi”. Generalno, svaka služba na stadionu je digitalizovana i ako je moguće automatizovana. Na ovaj način se kontroliše sve od sportske rasve, preko zaštite od požara do liftova i brige o kvalitetu fudbalskog terena.

A gde je tu fudbal?

Da li je potrebno da ponavljamo mantru da je fudbal sport u kome na terenu 22 igrača šutiraju loptu i gde Nemačka pobedi na kraju? Ako je verovati stručnjacima iz kladionica, najveće šanse za finale ima Nemačka sa kvotom 5.5 za osvajanje titule. Iste šanse se daju i Brazilu koji na turnir dolazi sa jednom od najjačih ekipa u poslednje vreme. U završnici su već viđeni Španija (kvota 7) i Francuska (kvota 8), iako se daju nešto manje šanse za osvajanje tilule. A gde smo tu mi? Srbiji se ne daju neke velike šanse ni za prolazak grupe, a kamoli za osvajanje titule. Ipak, ako želite da dokažete svoju vernost, na jedan uložen dinar dobićete čak 275 dinara. Nešto bolje šanse se daju Srbiji da uđe među četiri najbolje – 25. To deluje mnogo realističnije u odnosu na astronomsku kvotu za podizanje pehara.

Najveće zvezde FIFA Svetskog prvenstva

Najveća magija Mundijala je svakako igranje najvećih fudbalskih zvezda današnjice za svoje zemlje. Spisak najvećih zvezda ne može da se pravi a da se prvo nepomene – Ronaldo. Portugalac je sebi već osigurao mesto među legendama ovog sporta. Nakon osvajanja titule Lige šampiona sa Real Madridom, pokušaće da uzme titulu sa reprezentacijom u Rusiji. Odmah uz njega je i Lionel Messi, koga mnogi smatraju za jednog od najboljih fudbalera u istoriji igre. Od njegove forme zavisi i plasman Argentine. Tu je i Neymar koji je na prijateljskoj utakmici sa Hrvatskom pokazao da će biti predvodnik ekipe.

Španiju će predvoditi najbolji rvač među fudbalerima Sergio Ramos od koga očekujemo bar jedan klizeći koji će nekog da pošalje u bolnicu. Ipak, kako je najveća zvezda Portugala njegov saigrač Ronaldo, očekujemo malo civilizovanije obaranje igrača priitivnika. Kladionice veliku pažnju posvećuju Cavaniju, lideru Urugvaja, kome daju najviše šansi da bude lider prvenstva u postignutim golovima. Interesantno je da se jednake šanse za prvog strelca daju i njegovom saigraču Suarezu.

Šta možemo da očekujemo od reprezentacije Srbije u Rusiji

Reprezentacija Srbije se našla u ubedljivo najtežoj grupi na prvenstvu. I dok neke grupe imaju autsajdere koji su zalutali u Rusiju, Srbija svoju šansu mora da traži u utakmicama sa Kostarikom i Švajcarskom. Utakmica sa Brazilom nije prilika za skupljanje bodova. Reč je o izuzetno jakim reprezentacijama koje sve imaju ambicije za završnicu takmičenja. Prva ambicija Srbije je svakako prolazak grupe, što bi ako se uzmu dosadašnji rezultati reprezentacije, bio fantastičan uspeh.

Ipak, nadamo se da će naša ekipa igrati najbolje moguće, naročito što se očekuje dolazak naših navijača koji će ih podržavati do samog kraja. Kako svako Svetsko prvenstvo iznedri neko iznenađenje, nadamo se da će ovog puta baš Srbija biti ta za koju će navijati ceo svet. Kladioničari prognoziraju da ćemo biti treći sa kvotom 2,5. Na našima je da ih uvere da greše.

Svetsko prvenstvo u brojkama

1 – pre osam godina je Rusija dobila organizaciju Svetskog prvenstva, i to prvi put u istoriji. Početak se zna – 14. jun, dok je finale zakazano za 15. jul.

31 – na turnir se plasirala 31 ekipa kroz kvalifikacije, dok je Rusija automatski kvalifikovana kao domaćin.

11 – interesantno je da će se turnir odigravati u čak 11 gradova širom Rusije. Utakmice grupe A, gde se nalazi Srbija, igraće se u Rostovu.

15.000 – toliko će dobrovoljaca brinuti o organizaciji Svetskog prvenstva širom Rusije.

3 – svaka ekipa će odigrati po tri utakmice u grupi. Dve idu dalje.

206 – u kvalifikacijama za SP2018 učestvovao je rekordan broj nacionalnih timova, tri više nego pre četiri godine u Brazilu.

