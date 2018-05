Svetsko prvenstvo u fudbalu će biti prenošeno u 4K HDR

Zamislite da gledate fudbalsku utakmicu gde vidite detalje poput vremena na satu sudije ili gel na Ronaldovoj frizuri. Svetsko prvenstvo u Rusiji je sjajna prilika da se testira 4K slika.

Možda i najbolja TV kuća na svetu, BBC, sprema posebnu poslasticu za svoje gledaoce. Ovog leta fanovi fudbala iz Velike Britanije moći će da uživaju u neverovatnim prenosima utakmica 4K HDR kvaliteta. Slika će biti najbolja ikada kad su sportski prenosi u pitanju, koristeći sve prednosti novih televizora. Senke će biti fotorealistične, dok će detalji biti vidljiviji nego ikad. BBC će biti u stanju da, zahvaljujući novoj vrsti HDR – HLG (hybrid-log gamma) tehnologiji da prikaže mnogo veći raspon boja, dok će i kretanje biti realističnije zahvaljujući slici koja će biti prikazivana sa 50 frejmova u sekundi u odnosu na sadašnjih 25 fps.

Planirano je da 29 utakmica na Svetskom prvenstvu bude moguće da se gleda u 4K HDR modu. Ipak, i tu postoji mala caka. Fanovi fudbala moći će da uživaju u 4K HDR prenosima usključivo putem iPlayer streaming servisa, i to po principu “ko pre devojci”. To znači da će tek nekoliko desetina hiljada ljudi moći da prati ove prenose sa savršenom slikom. Utakmice će gledati oni koji najbrže kliknu na dugme kad počne prenos. Da bi se gledao ovaj prenos bez seckanja, potrebna je internet konekcija brzine 40 Mbit/s, dok će onima sa slabijom konekcijom stizati slika u nižoj rezoluciji.

4K HDR već uspešno testiran

Ovi ultra HD prenosi su već testirani od strane BBC, pa su tako zainteresovani mogli da prate finale FA kupa Chelsea – Manchester United. Ova tv kuća planira i da omogući iskustvo virtuelnog prisustvovanja utakmicama uz pomoć VR hardvera. Na ovaj način će biti moguće da “sedite” u loži i pratite utakmicu tako što imate mogućnost praćenja svega što se dešava oko vas prostim pomeranjem glave. I dok će VR pre biti jedna zabavna opcija, 4K HDR prenosi će doneti do sada neverovatno iskustvo fanovima fudbala.

Svetsko prvenstvo u rusiji počinje 14. juna i traje do 15. jula. Po našim informacijama, RTS nema u planu 4K HDR prenosi niti virtuelnu realnost. Šteta, bila bi to sjajna prilika da gledamo kako Srbija dobija Brazil u ultra visokoj rezoluciji. To ne znači da će dobre slike iz Rusije manjkati, naročito ako se odlučite za zvanične Hisense televizore koji su Official television za FIFA World Cup 2018. Pogledajte naše utiske sa testiranja dva modela u novom broju magazina PC Press.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet