Tajland odlaže pokretanje programa vezanog za digitalni novčanik

Tajland planira da odloži pokretanje kontroverznog programa “digitalnog novčanika” vrednog 14,3 milijarde dolara do maja. To je loša vest za premijera Tajlanda, Srettha Thavisin-a. On je isticao da je ova politika ključna za stimulaciju usporenog ekonomskog rasta.

Vlada insistira da će se nastaviti sa ovim projektom

“Danas, gledajući vremenski okvir, malo je verovatno da će to biti u maju”, izjavio je potpredsednik ministarstva finansija Julapun Amornvivat. On takođe nije naveo novi rok.

Iako vlada insistira da će nastaviti sa projektom, Julapun je naveo da ne postoji rezervni plan ako se ispostavi da program ne može da se sprovede.

Program je prvobitno planiran za februar a zatim je odložen do maja. Program se suočava sa problemima finansiranja. Neki stručnjaci ga definišu fiskalno neodgovornim.

Vlada tvrdi da će planirani program, koji predviđa prenos iznosa od 10.000 bahta (oko 285 dolara) putem mobilne aplikacije na račune 50 miliona Tajlanđana, koji će taj novac trošiti u svojim lokalnim zajednicama, biti pažljivo sproveden kroz uzastopno zaduživanje.

Takođe, program je odobren od strane nezavisnog tela koji pruža pravno vođstvo vladama. Nezavisno regulatorno telo tvrdi da bi program trebalo sprovesti samo u ekonomskoj krizi.

Najnovije odlaganje stiže u trenutku dok vlada i centralna banka razmenjuju kritike o tome kako oživeti drugu najveću ekonomiju jugoistočne Azije, koja zaostaje za regionalnim partnerima.

Pre nekoliko dana premijer Srettha i vlada su pozvali na smanjenje kamatnih stopa. Međutim, Banka Tajlanda je navela da prilagođavanje kamatnih stopa ne može biti “brzo rešenje” za ekonomiju opterećenu spoljnim faktorima poput slabe tražnje za njihovim izvozom.

Vlada želi da podstakne ekonomski rast na prosečnih 5 odsto tokom četiri godine. Međutim, trenutno je rast ekonomije Tajlanda bio 2,4 odsto prošle godine. To je ispod postavljenog cilja od 5 odsto a takođe i generalno ispod očekivanih ciljeva.

Digitalni novčanik bio je ključna politika kampanje vladajuće stranke Pheu Thai. To je ključna mera među nizom stimulativnih mera koje je vlada obećala, uključujući obustavu dugova za poljoprivrednike i povećanje minimalne zarade.

Izvor: Reuters

