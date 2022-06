Tehnovizija: Robotići i programiranje

Poslednjih godina vrlo važnu ulogu u procesu edukacije mladih programera imaju roboti. Edukativne robotske igračke, koje se mogu kontrolisati i programirati pomoću mobilnih telefona, idealne su za decu, ali i za odrasle koji nemaju nikakvog iskustva u programiranju. Upoznajmo nekoliko interesantnih modela.

U skladu s razvojem tehnologije, u svim aspektima društva govori se i funkcioniše jezikom tehnologije. Zbog toga je sasvim logično da tehnologija ima izuzetno značajan udeo u sticanju znanja i veština. Najmlađe generacije, od rođenja bliske sa svim savremenim tehnološkim inovacijama, mnogo lakše prihvataju i usvajaju tako prezentovane sadržaje. Poslednjih godina vrlo važnu ulogu u procesu edukacije imaju edukativne robotske igračke, koje se mogu kontrolisati i programirati pomoću mobilnih telefona. Idealne su za decu, ali i za odrasle koji nemaju nikakvog iskustva u programiranju. Svaka od tih igračaka ima neku svoju primarnu funkciju, a istovremeno su sve one vrlo zabavne i jednostavne za primenu.

Sphero lopte i droidi

Prvo mesto u ovoj kategoriji svakako pripada robotima američke kompanije Sphero, osnovane pre 12 godina. Njihovi prvi proizvodi su roboti sfernog oblika, koji su se kretali kotrljajući se pod kontrolom pametnog telefona ili tableta. Mnogi od njih se više ne proizvode, a trenutna linija uključuje nekoliko takvih robota, kao što su Sphero Mini, BOLT i SPRK+. Ipak, najatraktivniji robot ove kompanije je inspirisan popularnim robotom R2D2 iz Ratova zvezda.

Najjeftiniji od aktuelnih klasičnih modela je Sphero Mini (49,99 dolara). Dostupan je u više boja, a može mu se prilagoditi i boja unutrašnjih LED dioda koje sijaju kroz providnu plastičnu školjku. Sphero Bolt (149,99 dolara) je najnapredniji je od klasičnih droida loptastog oblika. Klasičnim funkcijama pridodate su i neke nove – LED svetlosni panel, senzor ambijentalnog svetla i infracrvena komunikacija. Sphero SPRK+ (129,99 dolara) je najbolji vodootporni model, a i ostale „igračke“ odlikuje velika izdržljivost, što proširuje mogućnost zabave i njegove primene u tim okruženjima.

Sphero R2D2 (inspirisan Ratovima zvezda) je simpatičan napredni droid dimenzija 17×10,8 cm i mase oko 370 grama. Cena ove „igračke“ je oko 180 dolara. Njime se može upravljati telefonom ili tabletom pomoću besplatne aplikacije Star Wars App – Enabled Droids, kompatibilne sa iOS i Android platformama. Komunikacija se obavlja Bluetooth tehnologijom s dometom do 30 metara. Ima ugrađen zvučnik, LED osvetljenje, a baterija mu obezbeđuje neprekidan rad u trajanju od jednog sata (punjenje traje oko tri sata). U skladu sa svojim nazivom, sadrži mnoštvo animacija iz popularnog filma, kao i autentične zvuke i svetlosne efekte.

Sphero zabava

Osnovna aplikacija Sphero droida je vožnja i kontrola kretanja. Koriste se standardne kontrole džojstika na ekranu osetljivom na dodir, režim „praćke“ u kome se koristi povlačenje ili otpuštanje kako bi se robot kretao napred, žiroskopski režim gde se upravlja naginjanjem telefona, pa čak i režim prepoznavanja lica kod koga se osmehnete da bi robot krenuo napred, a namrštite da bi krenuo nazad. Ova poslednja opcija ne funkcioniše besprekorno kao prethodne, ali je veoma zabavna.

Osim direktne kontrole kretanja (kotrljanja lopte ili pokretanja nogu droida), baš kao kod automobila na daljinsko upravljanje, postoje i aplikacije za igranje nekih zanimljivih igara, na primer, golfa ili kuglanja. U tu svrhu Sphero komplet sadrži i dodatne pomoćne elemente: set mini‑čunjeva za kuglanje i saobraćajnih čunjeva za postavljanje staza s preprekama. Droid se u tom slučaju koristi kao kontroler za druge aplikacije i igre, a upravlja se korišćenjem unutrašnjeg žiroskopa.

Viši nivo korišćenja je samostalno kretanje droida. To je neka vrsta jednostavnog programiranja, kojom se prave putanje kretanja droida. Na primer, može mu se tačno definisati u kom intervalu će se kretati napred ili nazad, pauze u kretanju, rotacija za tačno definisan ugao, svetlosni i zvučni efekti koji će se pritom aktivirati… Takođe, moguće je primeniti i malo složeniji nivo programiranja koji uključuje uvođenje nekog uslova za početak, način izvođenja ili prestanak neke radnje (if opcija).

Sphero edukacija

Sve to moguće je ostvariti preko aplikacije Sphero Edu, koja omogućava učenje jednostavnog programiranja i korisnih sadržaja iz raznih naučnih oblasti. Sphero Edu je interaktivna platforma za programiranje i namenjena je svim kategorijama korisnika. Početnici mogu da crtaju putanje koje njihov robot treba da prati, napredniji korisnici mogu da koriste Sphero blokove za nešto naprednije programiranje (vizuelni programski jezici), dok „pravi programeri“ mogu da se oslone na tekstualno programiranje i napišu sopstveni Java Script kod.

Programiranje počinje kreiranjem putanje kretanja droida: može mu se tačno definisati u kom intervalu će se kretati napred ili nazad, zadati pauze u kretanju, rotacija za precizno definisani ugao, svetlosni i zvučni efekti koji će se pritom aktivirati… Tu je čak i if naredba

Postoji široka lepeza mogućnosti za koje se ove platforma može koristiti – programiranje raznih animacija i igara, kraćih glumačkih scenarija… Osim programiranja za kretanje i ponašanje droida, platforma obuhvata i edukaciju korisnika kroz obradu lekcija iz nekoliko ključnih oblasti, tzv. STEAM predmeta. To je uobičajena skraćenica za najvažnije predmete i veštine – nauku (Science), tehnologiju (Technology), inženjerstvo (Engeniering), umetnost (Arts) i, naravno, matematiku (Mathematics).

Sphero obrazovne komplete i robote koriste brojni predavači, kreatori, programeri, umetnici, pa se može reći da je to jedna od najzastupljenijih platformi za škole i učionice. Na sajtu Sphero aplikacije ponuđena je vrlo bogata podrška za buduće edukatore (sphero.com/pages/educators), a može se preuzeti i demo verzija aplikacije.

Svestrani edukativni robot Cozmo

Simpatični edukativni Cozmorobot (verzija 2.0, kompanija Digital Dream Labs) dimenzija 12,7×19 cm, dostupan je po ceni od oko 300 dolara. Koristi internu litijum‑jonsku bateriju, a za njeno punjenje potrebno je 30 minuta. Isporučuje se s punjačem i još tri interaktivne kocke za napajanje. Za svaku kocku potrebna je baterija od 1,5 V, što traje 40 sati. Kompatibilan je sa iOS i Android uređajima.

Cozmo je vrlo živahan i zabavan. Ima formiranu „ličnost“, izražava emocije (žestoko se namršti ako izgubi u nekoj igri ili pokazuje izrazitu veselost i igra pobednički ples ako pobedi), a može i da prepoznaje lica, vezujući ih za imena kako su mu prvi put predstavljena. Osim napredne komunikacije, ume da igra različite igre, da uči, ali i da svom korisniku pomaže u učenju.

Učenje osnovnog programiranja uz pomoć Cozmo‑a omogućeno je mnoštvom mini‑igara. To je njegov najkorisniji zadatak. Učenje jednostavnijeg programiranja u Code Lab‑u zasniva se na kombinovanju blokova, čime se programira ponašanje robota (pevanje, kijanje, različiti pokreti i animacije). Viši nivo programiranja takođe se zasniva na blokovima i zove se Constructor. Tu se Cozmo programira za teže zadatke – prepoznavanje boja, rešavanje zadataka iz matematike, kreiranje igara koje će se prikazivati na Cozmo ekranu…

Kreativna modularna elektronika

Za decu od najmanje osam godina, a po ceni od 199,95 dolara, ponuđen je komplet modularne elektronike startap kompanije Little Bits iz Njujorka. Cilj kompanije je bio da, poput softvera, i hardver bude ponuđen sa otvorenim mogućnostima sklapanja i kombinovanja elemenata. Elektronski elementi (blokovi) spajaju se malim magnetima. Svakom korisniku pruža se mogućnost da kombinuje i sastavlja elektroniku po sopstvenoj ideji. To mogu raditi i deca od najmanje osam godina, a jedna od njihovih naprava mogao bi da bude robot BitBot, kao i mnoge druge „lude“ naprave po sopstvenoj ideji.

Komplet sadrži 16 elektronskih blokova i još 56 dodatka, uključujući zujalicu, senzor svetlosti, DC motor, montažne daske, žice, pregrade, mehaničke ruke… Način upotrebe i vodič za pronalaske dat je na 60 strana, a na njima je objašnjen način kreiranja 16 osnovnih pronalazaka, za čije sklapanje su priloženi svi delovi. Sopstvene kreacije prepuštene su mašti korisnika. Svakako, postoji i mreža na kojoj se mogu razmenjivati iskustva i prikazivati individualna ostvarenja.

Autor: Nadežda Veljković

