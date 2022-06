Twitter ne sarađuje najbolje sa Safari pregledačem

Apple-ova inteligentna zaštita od praćenja (ITP – Intelligent Tracking Protection) u Safariju implementirala je privatnost kroz zaborav, a rezultat je da će korisnici Twittera možda morati da podsete Safari na svoje preferencije.

Privatnost kroz amneziju nije idealna za pamćenje izbora korisnika

Apple-ova tehnologija privatnosti je dizajnirana da blokira kolačiće trećih strana u svom Safari browseru. Ali, prema rečima programera softvera Džefa Džonsona, on tako čvrsto čuva browser-based prostor za skladištenje, da ako korisnik nije posetio Twitter nedelju dana, ITP će obrisati preferencije korisnika. Dakle, umesto da vide “Latest Tweets” – hronološki tajmlajn – korisnici Safarija koji se vraćaju na Twitter posle sedam dana mogu da očekuju da vide Twitter-ove algoritamski probrane tvitove pod njegovim “Home” setting. Twitter se sam nadao da će to učiniti podrazumevanim za sve.

Društvena mreža je ranije ove godine nakratko uklonila opciju za podrazumevano gledanje tvitova hronološki, primoravajući korisnike da gledaju predložene tvitove. Međutim, Twitter-ov napor da prebaci korisnike na svoj odabrani feed bio je loše primljen. Nezadovoljstvo promenom izazvalo je negodovanje i u martu je vratio mogućnost korisnicima da izaberu da prvo vide najažurnije tvitove. Safari je zakomplikovao taj izbor odabirom kratkog pamćenja radi privatnosti. Kao rezultat toga, Apple-ov browser će zaboraviti Twitter preference korisnika ako se ne podseća na njih dovoljno često. „Ako promenite tajmlajn pomoću „sjajne“ ikone na vrhu https://twitter.com/home, promena će se odraziti u bazi podataka [browsera]“, objašnjava Džonson, koji vodi kompaniju Underpass App Company.

„Vaša podešavanja prikaza na Twitteru, kao što su veličina fonta i šema boja, takođe se čuvaju u bazi podataka”. Safari, kaže on, skladišti svoja podešavanja za postavke prikaza tajmlajna Twitter-a u IndexedDB bazi podataka. Ali ITP-ova politika skladištenja postavlja sedmodnevno ograničenje za svu upisljivu memoriju. To sprečava da se kolačići predugo zadržavaju, ali nije idealno kada su u pitanju sačuvane postavke. „ITP ograničava rok trajanja svih kolačića kreiranih u JavaScript-u na sedam dana i briše svu ostalu memoriju za pisanje skripte nakon sedam dana bez interakcije korisnika sa veb lokacijom“, objašnjava Džonson.

Apple WebKit inženjer za bezbednost i privatnost Džon Vilander nadgledao je napore da se razvije IsLoggedIn API, koji ima za cilj da poveže skladište sa stanjem autentifikacije na način koji bi mogao da reši ITP nestalnost, ali za sada API ostaje nepotpun. Postoji način da se onemogući Safarijevo ponašanje, kaže Džonson. Na macOS-u, ovo uključuje označavanje “Show Develop menu in menu bar” polja za potvrdu “ u Safari meniju Preferences, a zatim izbor “Disable Removal of Non-Cookie Data After 7 Days of No User Interaction (ITP)” preko izbora eksperimentalnih funkcija u Develop meniju. Na iOS-u, putanja menija je Settings->Safari>Advanced->Experimental Features.

Izvor: Theregister

Podelite s prijateljima

Tweet