Telefoni koji dolaze: Nekako s proleća!

Tržište ne staje, naprotiv, i 2020. godina biće obeležena nastavkom jurnjave i kombinovanjem spuštanja cena i sve bolje ponude u nižim kategorijama, kao i sve skupljim premijum uređajima, tako da su sve umesnija pitanja da li se uopšte isplate i kome su namenjeni. Koji su to modeli koji su obeležili ili će obeležiti prvu polovinu ove godine?

Mobilna industrija se zahuktava i tek što smo stigli da sredimo utiske o turbulentnoj 2019. godini koja je donela mnogo interesantnih dešavanja na svim poljima, odmah smo „izbombardovani” novim modelima. T Mobile World Congress 2020 u Barseloni izazvao je mnogo bure pre nego što je uopšte održan, i to zbog više sile. Naime, sada već famozni koronavirus, koji je u određenoj meri paralisao ne samo kinesku već i svetsku ekonomiju, imao je ogroman uticaj na dešavanja na najpopularnijem i najvećem događaju mobilne industrije, uzrokujući naposletku i otkazivanje.

Brojni izlagači su jedan po jedan otkazivali dolazak, kao Ericsson, LG ili Amazon, dok su drugi redukovali svoje prisustvo na izložbu uređaja, bez održavanja planiranih aktivnosti (Samsung, ZTE, Huawei, Sony…) i na taj način se u jednom trenutku dovelo u pitanje hoće li Sajam uopšte biti održan. Na kraju je sve završeno tako kako je završeno, a brojni proizvođači su se prebacili na strategiju predstavljanja uređaja van sajma, odnosno pre i posle njega, tako da se ne postavlja pitanje kojim će nas to telefonima zapljusnuti u narednom periodu.

Prionuli smo na posao i za vas/nas organizovali listu najinteresantnijih telefona koje očekujemo na domaćem tržištu. Svakako će biti i nekih iznenađenja u narednom periodu, te očekujemo da se pojave modeli koji u ovom trenutku nisu ni u najavi, već ih drže pod velom tajnosti, a opet nekako znamo da će se pojaviti i veoma uticati na prodaju u srpskim prodavnicama. Tu pre svega mislimo na neke „kineske” brendove i naslednike megapopularnih telefona iz prethodne godine. Isto tako, nekih telefona koji su možda zvanično najavljeni u Srbiji neće biti, ali ne gubimo nadu da ćemo biti pozitivno iznenađeni (na primer, LG V60).

Postoje takođe i modeli koji su tek u pripremi i još uvek nisu demonstrirani, a treba imati u vidu i da je 5G glavni faktor podsticanja prodaje u ovoj godini, tako da je dosta pažnje na modelima više klase, koji će ponajpre i doneti podršku za novu generaciju mobilnih mreža. Drugim rečima, iako naša lista nije u kamen upisana, i verujemo da bi mnogi pronašli nekoliko modela koji takođe zaslužuju da budu pomenuti, evo koji su telefoni privukli najviše pažnje početkom 2020. godine.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra

Sve nepoznanice vezane za novu top-seriju Galaxy linije otkrivene su još u prvoj polovini februara, kada je trojka zvanično predstavljena. Tri modela prvi put predstavljaju „top-varijante”, budući da naslednika prošlogodišnjeg kompaktnog S10e neće biti, već ovde imamo vrhunski, još bolji i ubitačni model. Sve telefone karakteriše isti dizajn, koji je najlakše opisati kao uglađeni Note10 koncept, s velikim, predivnim Dynamic AMOLED ekranima s osvežavanjem od 120 Hz, selfi kamerom u vidu centralno pozicionirane rupice. Unapređenja stižu u praktično svakom segmentu, a korisnici će posebno pozdraviti uvećanje baterija, ali i ubrzanje punjenja s daleko bržim punjačima u paketima.

Naravno, kamera je dobila najznačajnije unapređenje, a na modelu Ultra korišćena je nova kamera od 108 MP sa 100x zumom. Deluje nestvarno, ali uskoro će i ovaj telefon doći do nas, pa ćemo videti kako to funkcioniše u praksi. Nije nam se previše dopalo što će opet evropski korisnici dobiti Exynos umesto Snapdragon 865 čipseta, a na domaćem tržištu neće biti 5G verzije, već samo 4G. Cene telefona u Srbiji već su poznate (za razliku od ostalih konkurenata sa ovog spiska) i iznosiće 111.999, 123.999 i 166.999 za S20, S20+ i S20 Ultra. Kupci modela Samsung Galaxy S20+ i Samsung Galaxy S20 Ultra (ne i S20) dobijaju na poklon Samsung Galaxy Buds+ slušalice.

Huawei P40 serija

Koncept trija top-modela, po svemu sudeći, prihvatiće i kineski gigant. Doduše, ove modele videćemo tek nešto kasnije, tokom marta ili aprila, nakon prolećnog predstavljanja koje se po tradiciji odvija u Parizu krajem marta. Kao što znate, situacija na tržištu nije nimalo ružičasta i videćemo da li će to uticati na dostupnost. Mate 30 Pro se, nakon silnih peripetija, tokom januara pojavio u Srbiji, a videćemo da li će i P40 serija kasniti. Kako bilo, ova serija obuhvata P40, P40 Pro i, prvi put, P40 Premium. Očekuje se da će svi telefoni biti bazirani na Kirin 990 čipsetu s 5G podrškom, kao i da će raspolagati moćnim kamera sistemima, oslonjenim na novi Sony IMX700 senzor.

Za P40 Premium, koji je pozicioniran kao top-model u kategoriji, tvrdi se da će doneti kameru od 52 MP sa 10x optičkim zumom, a svi telefoni imaće i 40 MP Cine kameru za snimanje videa. Ipak, biće zanimljivo videti na koji će se tačno način Huawei suprotstaviti američkim sankcijama, budući da ne može da isporučuje telefone sa Google aplikacijama. To čini HMS (Huawei Mobile Services) sistemom koji se takođe bazira na Linux-u, baš kao i Android, i za koji ubrzano angažuje brojne developere širom sveta. Hoće li biti učinjeno dovoljno da P40 serija isporuči kupcima visok kvalitet iskustva? Videćemo…

Honor V30 Pro

Možda će daleko bolju demonstraciju gorenavedene dileme reflektovati model Honor V30 Pro koji bi trebalo uskoro da se nađe na evropskom tržištu. Kao što (ne) znate, Honor je ćerka-firma kompanije Huawei i oni i te kako usklađuju koncept tržišnog nastupa. Prema nezvaničnim informacijama, upravo je predviđeno da se V30 Pro iskoristi za veliki proboj HMS-a na tržištu, ali i oglednu demonstraciju šta i koliko može Huawei mobilni operativni sistem i dokle je zapravo ekosistem dogurao s razvojem. Stoga se očekuje da ovaj telefon stigne uskoro, i to možda pre Huawei P40 serije.

U suštini, o samom telefonu se sve zna, budući da je još u januaru izašao na kinesko tržište, gde beleži sjajne rezultate. Reč je o modelu visoke klase koji je, kao i P40 modeli, baziran na Kirin 990 5G čipsetu, s trostrukom kamerom, dual-punchhole selfi kamerom, odličnom izradom i vrhunskim karakteristikama. Očekujemo da ponudi dosta odgovora na razne dileme koje imamo povodom budućnosti Huawei i Honor nastupa na lokalnom tržištu, te ga jedva čekamo.

Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro

Xiaomi ima relativno jednostavnu taktiku koja se svodi na „ponudi isto što i drugi po upola manjoj ceni”. Ništa drugačije nije ni danas, a proizvođač je zvanično predstavio svoje top-modele za ovu sezonu. Novitet je već činjenica da imamo množinu, budući da je do sada Xiaomi predstavljao jedan Mi X (gde je X iterativni broj) model, a prvi put vidimo i Pro varijantu. Naravno, kako da telefon baziran na Snapdragon 865 čipsetu ne pobere lovorike ako dolazi s drastično nižom cenom od top-modela konkurenata?

Ovog puta Xiaomi je puno uradio i na drugim detaljima, pa će tako ekran imati osvežavanje od 90 Hz, kao i novi senzor od 108 MP, u čijem su razvoju učestvovali Samsung i Xiaomi, s tim što će na Pro varijanti on biti praćen impresivnijim skupom dodatnih ultrawide, zoom i ostalih senzora. Xiaomi je ostao veran konceptu jednostavnog telefona i biće vraški teško ubediti bilo koga da mu je potrebno išta više od onoga što nude Mi 10 i Mi 10 Pro. Više ćemo saznati kada se telefoni budu pojavili u našim prodavnicama, što će se desiti ubrzo.

OnePlus 8 i 8 Pro (i 8 Lite)

OnePlus je veoma posebna kompanija koja svoje poslovanje bazira na najstarijoj, a neki će reći i najboljoj vrsti marketinga – od uha do uha, računajući na dobar glas korisnika. Moramo reći da se radi o jednom od naših favorita iz senke i prava je šteta što njihovi telefoni nisu bili ranije zvanično dostupni u Srbiji. Srećom, s kraja prošle godine to se promenilo, pa se tako OnePlus 7T (Pro) mogao naći u ponudi operatora Vip mobile. Sada stiže naslednik, i reč je o vraški dobrom telefonu.

Pionir korišćenja ekrana s velikom stopom osvežavanja ovog puta dolazi sa 120 Hz OLED-om, Snapdragon 865 čipsetom, standardno fenomenalnim kvalitetom izrade, ali i OxygenOS-om, verovatno najboljom i najlepšom varijacijom na temu Android 10 operativnog sistema. Naravno, tu su i fantastične kamere, velika baterija i sve ostalo što ide uz novu generaciju. Prvi put će OnePlus predstaviti i Lite model u „osmici”, što znači da će pokušati da dođe i do korisnika s nešto plićim džepovima. Pametan potez, ako nas pitate, naročito imajući u vidu prohteve i platežne mogućnosti srpskog tržišta.

Samsung Galaxy A51/A71

Taman posla da zaboravimo one s plićim džepovima, a prošle godine je najprodavaniji telefon u Srbiji i svetu bio Samsung Galaxy A50. Ove godine je stigao naslednik Galaxy A51, zajedno s vrlo interesantnim A71 koji nasleđuje prošlogodišnji A70. Sam tajming je vrlo indikativan, budući da prošlogodišnji modeli zapravo nisu proveli toliko dugo na tržištu, jer se nisu pojavili na samom početku godine.

No, 2020. je startovala novim modelima Galaxy A serije koji su možda nešto skuplji nego što su se mnogi nadali, ali su stigli s još većim baterijama, boljim kamerama, unapređenim dizajnom, i dalje imaju prelepe Super AMOLED ekrane, odnosno sve što je potrebno za dobar korisnički ugođaj. U ovom broju možete pročitati i detaljan test Galaxy A51 telefona i saznati sve što je bitno o ovom dvojcu koji će činiti osnovu ponude kompanije Samsung u srednjoj klasi.

Motorola Moto G8

Nastavljajući u istom ritmu, stižemo do jednog od najzanimljivijih i najcenjenijih uređaja kada je reč o odnosu uloženog i dobijenog. Zapravo, pravilnije bi bilo reći „serije uređaja”, budući da je Moto G uvek dolazio u više izdanja, i nema sumnje da će i nova serija biti takva. Već su zvanično objavljeni telefoni G8 Plus i G8 Power, gde će se potonji fokusirati na veliku bateriju, dok će G8 Plus probati da se nadmeće s najboljim telefonima u kategoriji po pitanju performansi i kamere.

Motorola telefoni imaju veliki adut koji obični korisnici dosta cene, a to je „čist” Android, što korisnike oslobađa dodatnog softvera, bloatware-a ili drugih, uglavnom nepoželjnih dodataka. Snapdragon 665, 48 MP kamera, 4000 mAh za G8 Plus, odnosno isti čipset, 16 MP kamera i 5000 mAh baterija za Power modele deluju sasvim korektno, ali više ćemo saznati u narednom periodu. Ukoliko vam telefon nije izraz stava, htenja, želja, klase, dizajna, ukusa, već prosto uređaj koji treba da pristojno funkcioniše svaki dan, uzmite ove telefone u ozbiljno razmatranje.

Realme X50 5G

Pre nego što se začudite i zapitate o čemu se radi, da odmah kažemo da je Realme našao svoj put do srpskog tržišta. Reč je o ćerki-firmi kompanije Oppo, velikog kineskog proizvođača, nešto slično odnosu Honor–Huawei. Ove telefone odlikuje fantastičan odnos uloženog i dobijenog, pod uslovom da nije problem navikavanje na operativni sistem ColorOS 7.

Ono što je posebno zanimljivo jeste to što X50 predstavlja 5G telefon u srednjoj klasi, što je retkost samo po sebi. Takođe, mnoge će „potkopati” sjajnim specifikacijama za pristupačnu cenu, a X50 5G ima 120 Hz ekran, Snapdragon 765, novi kamera senzor od 64 MP, bateriju od 4200 mAh s neverovatno brzim punjenjem i tako dalje. Slutimo da će biti izuzetno lepo primljen kod domaće publike.

Preklopnici

Na samom kraju, ostaju telefoni koji će bez sumnje koštati basnoslovno, ali mnogi će konstatovati da je to s punim pravom. Reč je o Samsung Galaxy Z Flip i Motorola RAZR telefonima. Glavni „trik” je u tome što su to preklopni telefoni s ekranom osetljivim na dodir, i to ih čini tako posebnim u odnosu na konkurenciju. Neki bi rekli i potencijalno ranjivim, imajući u vidu koliko je problema potrebno rešiti kada je reč o zaštiti i dugoročnoj upotrebljivosti ovakvih ekrana.

Kako bilo, konačno ćemo dobiti vrhunske preklopne telefone, pa ako želite da se izdvojite po nečemu, znate šta vam je činiti. To zadovoljstvo neće biti jeftino, budući da su najavljene cene za evropska tržišta oko 1600 evra, ali ekskluzivu i posebnost uvek valja (na)platiti.

