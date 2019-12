Telefonomanija: Vodič za kupovinu mobilnih telefona, Q4 2019.

Iako se na globalnom nivou nalaze u relativnom zastoju, pošto prodaja stagnira ili je čak u blagom padu, telefoni i dalje izazivaju puno pažnje i pobuđuju maštu korisnika širom sveta. Ništa čudno, budući da se sve optimizuje prema njima – čitav Internet se trudi da što bolje izgleda na ekranu mobilnog telefona, poslovi vredni milijarde dolara danas se obavljaju preko mobilnih aplikacija, a svedoci smo jasno vidljive promene koju intenzivno korišćenje ovakvih uređaja izaziva kod naše dece. Jedno je sigurno – niko ne žuri s otporom!

Mobilni telefon je postao mnogo više od onoga što njegovo ime sugeriše. Odavno više nije reč samo o telefonu. Danas je on i naš prozor na Internet, sprava za slušanje muzike, navigator, služi za ispomoć raznih vrsta, gledanje YouTube-a, serija i filmova, pristup gomili online servisa od kojih zavisimo, razmenu poruka i mail-ova, obavljanje posla, komuniciranje s porodicom, igranje, planiranje i organizovanje… Jednostavno, to je naš personalni asistent i tako ga treba posmatrati.

Očekivanja

Godina za nama bila je dosta komplikovana. Najezda „kineskih telefona”, ako uopšte možemo koristiti taj izraz (uglavnom se pod njim podrazumeva veliki broj jeftinih brendova koji nemaju neku naročitu dugovečnost), definitivno je obeležila 2019. godinu. Danas se već od uređaja od 300 evra očekuje da bude u stanju da uradi sve i to brzo i dobro, a kamoli od skupljih modela. Kriterijumi su pooštreni, očekivanja su velika. U svemu tome neki su se odlično snašli, a neki slabije.

Godina sukoba

Ukoliko govodimo o sukobima, svetska bomba godine koja je na izmaku bila je uvlačenje kompanije Huawei u trgovinski spor između Kine i SAD. Amerika želi po svaku cenu da drastično smanji trgovinski deficit s Kinom, koji iznosi oko 400 milijardi dolara kvartalno (oko 1500 milijardi na godišnjem nivou) i ne bira sredstva, niti manire u razračunavanju s kineskim gigantima, naročito ukoliko imaju određenu konkurentnu prednost, kao što je Huawei ima u vidu 5G tehnologije. Stoga se žrtvuje još pokoja milijarda koja bi pristigla od poslova koji se partnerski rade i zabranjuje da Huawei dobija pristup Google aplikacijama.

Očito je da se Huawei koristi kao čip u partiji pokera na relaciji Vašington–Peking, a u međuvremenu ovaj gigant, premda ne toliko uzdrman van Kine, beleži sjajne rezultate na domaćem tržištu, koje je ujedno ubedljivo najveće na svetu. Uopšte, brendovi kao što su Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, uspevaju da se kombinacijom efikasnog poslovanja i niskih ulaganja, te podrške države, nametnu kao vrlo ozbiljni igrači s kojima se mora računati ma gde u svetu.

Posledice

Bespoštedni okršaj ima pozitivan ishod za korisnike, jer su u prilici da po relativno povoljnim cenama dođu do mobilnih telefona sjajnih hardverskih specifikacija, koji su daleko iznad onoga što smo doskora viđali. Posledica toga su već spomenuta velika očekivanja, kao i smanjivanje prosečne cene prodatog telefona. Kada na to dodamo situaciju da je sve manje povoda za zamenu telefona i kupovinu novog, lako dolazimo do odgovora na pitanje zbog čega prodaja telefona stagnira ili opada. Kako će se to odraziti na tržište u narednoj godini – videćemo. Do tada, pogledajte naše preporuke za kupovinu mobilnog telefona. Ide praznična sezona, popusti se najavljuju na sve strane, valja se počastiti ili obradovati neku blisku i dragu osobu. Postoji li bolji poklon od nečega što će uvek nositi sa sobom i držati kraj sebe po ceo dan, svaki dan?

PC preporučuje

U nastavku možete pronaći naše preporuke za kupovinu telefona. Nije reč o rang-listi, niti se ovi modeli mogu direktno porediti; shvatite to kao našu preporuku i uređaje s kojima, prema našem mišljenju, ne možete pogrešiti. Uostalom, telefoni su iz raznih kategorija, tako da ne treba posmatrati stvari kroz direktna poređenja. Svaki se izdvaja po nekoj specifičnosti i mogućnosti ili pak po odličnom odnosu uloženog i dobijenog.

Trudili smo se da se držimo određenih kriterijuma, premda je sasvim jasno da postoji ogroman broj telefona u ponudi, te da i van ove naše liste možete odabrati nešto interesantno ili specifično za sebe. Nismo se vodili samo jednim kriterijumom, pa stoga na listi imamo i telefone koji su vrlo hardverski brzi i koji imaju dobre kamere ili baterije, ali i uređaje koji ni u jednoj kategoriji nisu šampioni, dok kao celina predstavljaju veoma pametnu investiciju. Da pogledamo šta smo probrali za vas…

Samsung Galaxy Note10(+)

Note linija dugo je bila ultimativni vrh za svakoga ko ima najviše kriterijume. S fantastičnim, prelepim Dynamic AMOLED displejima, vrhunskim performansama, odličnim kamerama i vrlo dobrom baterijom, te jedinstvenim dizajnom i olovkom koja im daje karakter, Note10 telefoni nisu nimalo izgubili od svoje privlačnosti, naprotiv. Više nego ikada usmereni su i na posao i na zabavu. Sada čak možete da birate između standardno velikog i kompaktnijeg modela (bez oznake „+”), a detaljan prikaz telefona i njegovih mogućnosti možete pronaći na našem sajtu.

Ključni podaci: visoka klasa, Dynamic AMOLED displej, vrhunski hardver, besprekoran dizajn, odlične kamere, cena od 118.999 dinara

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Kada je reč o odnosu uloženog i dobijenog, makar s hardverske strane, Xiaomi je vraški teško nadmašiti. Razlog je jednostavan – kompanija izuzetno agresivno nastupa u svakoj kategoriji, uključujući i one niže, pa gotovo da uvek možete računati da će neki njihov telefon biti među najisplativijim, bez obzira na kategoriju. Ipak, Redmi Note 8 Pro je poseban slučaj i ekstrem u tom smislu, jer gotovo da je neverovatno šta se dobije za vrlo razumnu svotu novca. Performanse i karakteristike koje gotovo da pripadaju višoj kategoriji stižu u korektnom pakovanju koje možda neće oduševiti dizajnom, ali će mnogima izmamiti osmeh na lice kada shvate koliko im je para ostalo u džepu.

Ključni podaci: niža srednja klasa, 6,53“, 64+8+2+2 MP kamera, MTK Helio G90T čipset, 4500 mAh baterija, cena od 32.999 dinara

Huawei Nova 5T

Huawei je opterećen problemima sa sankcijama SAD, ali uspeva da ponudi tržištu neke veoma interesantne telefone. Jedan od njih je Nova 5T, koji u kompaniji nazivaju „prvim top-modelom u srednjoj klasi”. Kako bilo, nudi odličan miks osobina koje ga čine vrlo ubedljivom kupovinom, naročito ukoliko vam je potreban dobar all-round mobilni telefon. Huawei i ovde nudi veoma dobru kameru, solidne performanse, odlično realno trajanje baterije, a kada jednom probate skener otiska prsta smešten u bočnom tasteru za paljenje, čudićete se zašto ga svi ne koriste. Ukoliko želite nešto još bolje, možete se uvek opredeliti i za njihov vodeći model P30 Pro, koji ove zime stiže u novim bojama.

Ključni podaci: viša srednja klasa, 6,26“, Kirin 980, 6 GB RAM, 128 GB skladište, 3750 mAh baterija, 48+16+2+2 MP kamera, cena 54.999 dinara

Honor 9X

Kao i stariji brat, Honor je pod udarom američke administracije, ali je uspeo da predstavi novi telefon, ovog puta u srednjoj klasi. Iako Honor 9X nije šampion praktično ni po jednom pitanju, uspešno isporučuje miks osobina koje ga čine veoma pametnom kupovinom, budući da nigde nema nekih značajnih mana ili nedostataka. S dosta memorije, solidnom kamerom i dizajnom koji pleni, ali i motorizovanom prednjom kamerom, uspešno isporučuje formulu za svakoga kome treba korektan telefon s velikim ekranom u koji se može pouzdati. Test telefona možete pronaći u ovom broju.

Ključni podaci: niža srednja klasa, 6,59”, Kirin 710F, 4 GB RAM, 128 GB skladište, 4000 mAh baterija, 48+8+2 MP, cena 33.999 dinara

Motorola One Vision

Želite telefon koji koristi izvorni Android, a pri tome isporučuje dobar nivo performansi? Motorola One Vision spada upravo u takve uređaje, jer dolazi s vrlo dobrim miksom osobina, uključujući 48 MP Quad Pixel kameru, bateriju od 3500 mAh, ali i neke zanimljive stavke. To je jedan od retkih telefona koji koristi Full HD+ Cinemavision ekran s odnosom stranica od 21 : 9, zahvaljujući čemu još bolje leži u ruci, a isto tako, jedino Motorola koristi energetski efikasne Samsung čipsetove u svojim telefonima – a One Vision je upravo jedan od takvih. Kada na to dodamo akciju Probaj Motorolu, koja kupcima u Srbiji dozvoljava da prosto vrate telefon ukoliko nisu zadovoljni njim iz bilo kog razloga, jasno je da je reč o bezbednom izboru oko koga se ne lomi glava.

Ključni podaci: niža srednja klasa, 6,3“, Cinemavision ekran (21 : 9), Samsung Exynos 9609, 4 GB RAM, 128 GB skladište, 3500 mAh, 48+5 MP, cena 37.990 dinara

Samsung Galaxy A50

Samsung je oduvek bio poznat po tome što je davao nešto specifično u svojim pristupačnijim kategorijama. U slučaju modela Galaxy A50, imamo sjajan SuperAMOLED ekran s kojim se uređaji iz klase teško mogu meriti, a pored toga, Samsung nudi A50 u velikom broju zanimljivih boja. U kombinaciji s dobrim hardverom i odličnim korisničkim interfejsom – verovatno najboljim u industriji od telefona koji su dostupni u Srbiji – pred korisnikom je vrlo privlačan uređaj koji predstavlja ozbiljnog takmaca i daleko skupljim telefonima kada je reč o iskustvu koje pruža.

Ključni podaci: niža srednja klasa, 6,4“ Super AMOLED, Samsung Exynos 9610, 4 GB RAM, 128 GB skladište, 4000 mAh baterija, 25+8+5 MP kamera, cena 37.999 dinara



ASUS ROG Phone II Kada smo sa Sajma IFA 2019 iz Berlina početkom septembra izvestili da nam je veoma žao što se najbolji telefon na svetu neće prodavati u Srbiji, bili smo samo dopola u pravu. Naime, naše prve utiske o ROG Phone II potvrdili su i brojne kolege širom sveta i IFA manifestacija, na kojoj je proglašen najboljim telefonom. Pogrešili smo da se neće prodavati u Srbiji, premda je dosta dugo delovalo da se stvari neće menjati po tom pitanju. Ipak, zahvaljujući lokalnoj kancelariji, u trenucima dok ovo čitate, već bi trebalo da je krenula prodaja ASUS ROG Phone II telefona preko ASUS Web shop-a (asusplus.rs). Reč je o sjajnom uređaju, koji je mnogo više od gejming telefona, kako ga predstavljaju i doživljavaju. Da, on ima gomilu gejming mogućnosti, funkcija i opcija, ali i sve ono što je potrebno jednom power user-u. Ima vrlo jedinstven dizajn, najmoćniji čipset današnjice, čak 12 GB RAM-a i 512 GB skladišta (verzija koja će se prodavati kod nas), vrlo dobre kamere, bateriju od čak 6000 mAh, veliki OLED ekran s osvežavanjem od 120 Hz, DTS:X stereo-zvučnike, što mu sve skupa daje jedinstven karakter. Sve preporuke za kupovinu! Ključni podaci: visoka klasa, 120 Hz OLED ekran, Snapdragon 855+, gejming, 6000 mAh baterija, 12 GB RAM + 512 GB skladište, najavljena cena oko 890 evra

TCL Plex

Otkud to da premijerni model jednog od najvećih proizvođača televizora svrstavamo u listu najzanimljivijih modela za kupovinu? Pročitajte detaljan opis u ovom broju časopisa ili na sajtu, i shvatićete zašto. TCL je opremio svoj telefon odličnim hardverom, a posebno nam se dopada beli model koji pleni pojavom i karakterom, budući da ne imitira dizajn dosadašnjih uređaja. Sve u svemu, TCL je odlično posložio svoj premijerni adut koji je u svakoj stavci barem vrlo dobar u okvirima svoje kategorije, a često i odličan. I te kako zaslužuje da se nađe na ovoj listi, a slutimo da će, nastave li ovako, uspeti da dobro prodrmaju odnose na tržištu.

Ključni podaci: niža srednja klasa, 6,53“ NXTVISION, Snapdragon 675, 6 GB RAM, 128 GB skladište, 3820 mAh baterija, 48+16+2 MP kamera, cena 36.999 dinara

Huawei Y7 2019

Ukoliko niste zahtevan korisnik, već spadate u grupu onih kojima je samo stalo da podmire osnovne potrebe, a pri tome biste želeli da baterija dugo traje, Huawei ima rešenje za vas. Reč je o pristupačnom Y7 modelu za tekuću godinu. Veliki ekran, još veća baterija sa odličnom realnom autonomijom, korektne performanse s osmojezgarnim procesorom i nadasve – pristupačna cena, sve su to odlike ovog telefona. Ukoliko ne želite mnogo da potrošite, ovo bi mogao biti pun pogodak.

Ključni podaci: niža klasa, 6,26“ HD Ready, Snapdragon 450, 3 GB RAM, 32 GB skladište, 4000 mAh baterija, 13+2 MP kamera, cena 19.999 dinara

Wiko View 3

Iako ne sumnjamo da će mnogi u najpristupačnijim kategorijama pohitati za raznim kineskim telefonima, zbog čega ne biste sebi dozvolili malo francuskog šarma? Svaka vrsta skepse koju možda imate na ove naše reči biće razvejana u prvom kontaktu s View 3 telefonom kompanije Wiko, koji zaista daje puno u svojoj kategoriji. Ne zanemarujući ni hardversku stranu priče (osmojezgarni procesor, velika baterija…), dizajn i boje kao da pripadaju nekom daleko, daleko skupljem telefonu. Uz dobre i uravnotežene osobine, View 3 predstavlja jednu od pametnijih kupovina u ovom trenutku ukoliko želite pristupačan i lep telefon.

Ključni podaci: niža klasa, 6,26“ HD Ready, Mediatek Helio P22, 3 GB RAM, 64 GB skladište, 4000 mAh baterija, 12+13+2 MP kamera, cena 17.999 dinara

Apple iPhone 11

Nismo zaboravili ni poklonike „jabuke”, premda njima realno i nisu potrebni neki posebni saveti za kupovinu. Jedan proizvođač, jedan sistem, jedan fir… ovaj, izbor. Iako se možete ravnati po tome da jednostavno kupite onaj iPhone za koji imate dovoljno novca (sasvim ispravna logika), skrenuli bismo pažnju na činjenicu da iPhone 11 donosi gotovo sve što i bolji modeli, a da ipak ne košta koliko i oni. Da, i ovaj model košta 1000 evra, i vrtimo glavom na činjenice da se za te pare ne dobije ni Full HD ekran, da je baterija mala, da kamere nisu „bogatije”, da imamo toliki zarez u vrhu ekrana… No, kao što rekosmo, iPhone 11 ima skoro sve što i skuplji modeli, a oni su daleko, daleko skuplji. Uostalom, sami ste se priklonili iOS carstvu…

Ključni podaci: viša klasa, 6,1“, Apple A13 Bionic, 4 GB RAM, 128 GB skladište, 3110 mAh baterija, 12+12 MP kamera, cena 116.999 dinara

