Tema BIZIT-a: Da li smo digitalno pismeni? (drugi deo)

Juče smo načeli temu digitalne, to jest, kompjuterske pismenosti, termin koji povlači sa sobom pitanja na koja ćemo detaljnije potražiti odgovor na ovogodišnjoj BIZIT konferenciji, da li smo i koliko obrazovani za Industriju 4.0 i budućnost? Prema zvaničnim podacima, u Republici Srbiji 51% lica starosti od 15 i više godina kompjuterski je nepismeno, odnosno 34,2% lica je kompjuterski pismeno, dok je 14,8% delimično kompjuterski pismeno. Vođeni time, uz jučerašnji tekst objavili smo i nekoliko pitanja kojima ste mogli na brzinu da proverite da li ste i koliko digitalno (ne)pismeni, to jest da li spadate u 51% nepismenih, 34,2% pismenih ili pak u 14,8% delimično pismenih. Kako smo i obećali slede odgovori na pitanja koji će biti boldovani:

Svaki računar se sastoji iz dva osnovna dela?

Hardware i Software

Monitor i sistemska jedinica

Software i Windows operativni sistem

Brzina CPU-a (centralne procesorske jedinice) se meri u:

Gigahercima (GHz)

Bitovima u sekundi (Bps)

Gigabajtima (GB)

Megabajtima (MB)

Koji od sledećih tipova fajlova se često koristi za obradu teksta?

.xls

.mp3

.doc

.gif

Da bismo pokrenuli program Task Manager-a koristimo kombinaciju sledećih tipki:

CTRL + ALT GR + DELETE

CTRL + ALT + DELETE

CRTL + SHIFT + DELETE

Pravilan način gašenja računara je:

Softverski

Hardverski

Šta od navedenog je internet pretraživač?

Google

Intrernet Explorer

Outlook Express

Da bi računar mogao da ide na internet potrebno je da poseduje sledeću komponentu?

Modem

Grafičku kartu

Zvučnu karticu

Šta je IP adresa računara?

Jedinstvena adresa računara na mreži

Serijski broj računara

Ako imate od nula do dva tačna odgovora, na žalost spadate u 51% kompjuterski nepismenih. Oni koji imaju od tri do pet spadaju u grupu od 14,8% delimično pismenih, a ukoliko imate od šest do osam, čestitamo, spadate u 34,2% kompjuterski pismenih u Srbiji.

