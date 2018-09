Tema BIZIT-a: Da li smo digitalno pismeni?

Nedavno je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila da je u Republici Srbiji 51% lica starosti od 15 i više godina kompjuterski nepismeno, odnosno da je 34,2% lica kompjuterski pismeno, dok je 14,8% delimično kompjuterski pismeno. Takođe, Matić je ukazala na to da razvoj novih tehnologija diktira prilagođavanje tradicionalnih struka i veština digitalnom okruženju, te da je kreiranje poslova budućnosti, koje će zahtevati digitalne veštine, izvesno i na nivou Evrope i globalno. S tim na umu, na ovogodišnjoj BIZIT konferenciji koja će se održati 7. i 8. novembra u Klubu poslanika pokušaćemo da odgovorimo na pitanje da li smo digitalno pismeni, kao i da li smo obrazovani za Industriju 4.0 i budućnost?

Termin digitalna ili kompjuterska pismenost, sve češće može da se čuje, ali se mnogi pitaju šta on zapravo znači i zašto je bitan? Ova pismenost je važna kako za mlade tako i za starije. Ujedno postaje sve važnija, jer računari i elektronski uređaji su sve neophodniji u svakodnevnom životu. Sve učestalije komuniciramo kroz razna digitalna okruženja, na poslu, u društvu i kroz sistem obrazovanja, a sva ta okruženja zahtevaju određeni oblik znanja vezana za tehnologije. Digitalna pismenost ne znači samo kako se tehnologija koristi, reč je o navigaciji i komunikaciji kroz različita digitalna okruženja. Potreban vam je određeni nivo digitalne pismenosti da biste uključili kompjuter na primer, ali su potrebna sasvim druga znanja i kompetencije da biste popunili onlajn prijavu za posao. Šta to znači?

Pre 15 do 20 godina u osnovna znanja se moglo uključiti poznavanje računarske konfiguracije i osnova korišćenja operacionih sistema, primena programa za obradu teksta (na primer Word), tablične proračune (na primer Excel) i izradu prezentacija uz pomoć računara (na primer PowerPoint). Danas se, pored toga, u osnovna znanja svakako ubraja i poznavanje interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektronskom poštom i upotreba World Wide Web-a. Sledeće što valja naglasiti, kad govorimo o digitalnoj pismenosti, jeste to da poznavanje primene IKT-a nije dovoljno da bismo se smatrali digitalno pismenima. Tako možemo poznavati samu tehniku pretraživanja veba, međutim, podjednako treba da budemo svesni kako uspešno pretraživanje zavisi najviše od nas samih, a ne od tehnologije kojom se koristimo. Računar samo vraća one informacije koje su od njega zatražene, i na primer ako zadate reči u pretraživaču nisu dobro izabrane, rezultati koje pretraživač prikupi su beskorisni. Isto tako, ako se „izgubimo“ u mnoštvu rezultata koje smo dobili i ne znamo šta dalje s njima, tehnologija neće moći da nam pomogne. Drugim rečima, nije dovoljno samo doći do informacija uz pomoć IKT-a, nego je važno i te informacije na pravilan način upotrebiti, pretvoriti ih u znanje.

Kornel univerzitet je definisao digitalnu pismenost kao “sposobnost pronalaženja, ocene, korišćenja i stvaranja sadržaja korišćenjem tehnologije i interneta.” Digitalna pismenost podrazumeva dublje razumevanje i opšte znanje. Osoba koja je digitalno pismena je svesna brojnih izvora informacija, prednosti i mana raznih oblika medija, kao i vrednosti informacija. Digitalno pismena osoba može da razume različite izvore informacija i poveže naizgled različite ideje.

Takođe, digitalna pismenost podrazumeva sposobnost pronalaženja, analizu, procenu, stvaranje i prenos informacija u digitalnom formatu. Termin se često izjednačava sa terminom “digitalna kompetencija”, te može da se kaže da digitalna pismenost predstavlja skup znanja, veština i ponašanja koja su vezana za upotrebu digitalnih uređaja kao što su desktop računari, laptopovi, pametni telefoni i slični uređaji. Digitalno pismena osoba će imati niz međusobno isprepletanih veština: poznavanje osnovnih principa računarskog hardvera, veštine u korišćenju računarskih mreža, sposobnost uključenja u onlajn zajednice i društvene mreže.

Većina toga kako učimo i izražavamo se sada je olakšano tehnologijom. I to nisu samo gedžeti i veb stranice – digitalna pismenost znači upotrebiti tehnologiju pažljivo i odgovorno. U digitalnu pismenost spadaju i znanja vezana za sajber bezbednost, razumevanje našeg onlajn identiteta i biti svestan etikecije onlajn komunikacije. Veštine digitalne pismenosti će postajati sve neophodnije kako se tehnologija bude razvija u budućnosti, posebno kako se kulture, jezici i razne vrste komunikacija budu razvijale i međusobno presecale.

Više o ovoj temi možete čuti na petoj BIZIT konferenciji, stoga vas pozivamo da iskoristite popust i prijavite se na najveću regionalnu biznis i IT konferenciju. A za slučaj da se i dalje pitate da li ste digitalno (ne)pismeni evo nekoliko pitanja kojima to mežete da proverite:

Svaki računar se sastoji iz dva osnovna dela?

Hardware i Software

Monitor i sistemska jedinica

Software i Windows operativni sistem

Brzina CPU-a (centralne procesorske jedinice) se meri u:

Gigahercima (GHz)

Bitovima u sekundi (Bps)

Gigabajtima (GB)

Megabajtima (MB)

Koji od sledećih tipova fajlova se često koristi za obradu teksta?

.xls

.mp3

.doc

.gif

Da bismo pokrenuli program Task Manager-a koristimo kombinaciju sledećih tipki:

CTRL + ALT GR + DELETE

CTRL + ALT + DELETE

CRTL + SHIFT + DELETE

Pravilan način gašenja računara je:

Softverski

Hardverski

Šta od navedenog je internet pretraživač?

Google

Intrernet Explorer

Outlook Express

Da bi računar mogao da ide na internet potrebno je da poseduje sledeću komponentu?

Modem

Grafičku kartu

Zvučnu karticu

Šta je IP adresa računara?

Jedinstvena adresa računara na mreži

Serijski broj računara

Odgovore na pitanja potražite sutra na portalu pcpress.rs.

