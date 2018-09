Milica Zec, Beograđanka koja je spojila umetnost i VR

Umetnica Milica Zec održaće govor na Weforumu (Annual Meeting of the New Champions), koji se održava u kineskom Tjanđinu od 18-20 septembra. Glavna tema je četvrta industrijska revolucija, uz geostrategiju, ekonomiju, zaštitu životne okoline. U intervjuu za vitraz.net Milica podseća da će među gostima biti i premijer Kine, a učestvovaće i najviši vladini zvaničnici iz celog sveta.

“Već dve godine pravimo projekte, cilj nam je bio da dođemo do onih koji donose odluke, i ponosna sam na ovu realizaciju. Razmatraće se teme veštačke inteligencije (AI), uvećane stvarnosti (AR). Traže se odgovori kako da svesnije uđemo u ovu tematiku. Predikcije ukazuju da će za 10 godina u Americi 47 odsto poslova biti zamenjeno veštačkom inteligencijom”, objašnjava Milica. Dodaje da je to značajna tema i u moralnom smislu jer će ljudi gubiti poslove. Kaže da će tema biti i klimatske promene, korporacije koje na njih utiču, kao i jurenje profita.

“Prašume (Rainforest) će nestati postojećem obliku kroz 100 godina, nećemo imati kiseonik. Potreban je zaokret od 180 stepeni”, kaže umetnica. Milica Zec je diplomirala montažu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2006. godine, nakon čega odlazi u Njujork. Iza nje su godine rada na montaži u okviru dokumentarnih i igranih filmova, muzičkih spotova, od kojih je najveći deo saradnja sa Marinom Abramović.

Film, režija su postojane pasije i inspiracija, a virtuelna realnost (VR) novi izraz koji se ostvaruje se kroz projekat “Giant” (Džin), inspirisan bombardovanjem Srbije 1999. godine. Glavni akteri su američki par i njihova šestogodišnja ćerkica, koji se kriju u podrumu dok traje bombardovanje. Bombe koje padaju sve bliže, sveprožimajući zvuci, podrhtavanje tla. Gledalac, sa opremom na glavi je bespomoćni posmatrač.Rat, koji je ljudima u Americi oduvek bio dalek i nespoznajan, Milica im je približila kroz medijum virtuelne stvarnosti. Ljudi postavljeni unutar ekrana, emocionalno povezivanje kroz iskustvo najbliže stvarnom, a ne kroz štampu ili televiziju.

Izazvala je burne reakcije, izražene posebno kod roditelja. Neretko plač, potresenost. Osećaj daleko intenzivniji od filma, piše vitraz.net.

Izvor: Vitraž.net

