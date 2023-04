Tesla najavila novo smanjenje cena

Ovo je šesto smanjenje cena koje je Tesla najavila u ovoj godini.

Smanjenje cena zbog prodaje postojećih zaliha

Tesla je smanila cene svojih EV po šesti put ove godine, uoči sledećeg izveštaja o zaradi. Kompanija je tiho smanjila cenu za Model 3. Sada varijanta sa pogonom na zadnje točkove kreće sa početnom cenom od 39.990 dolara odnosno 2.000 dolara manje nego od početka ovog meseca.

Kompanija je već smanjila Modela 3 cenu za 1.000 dolara. Model 3 je koštao 41.990 dolara pre samo nekoliko nedelja. Ranije ove godine, Tesla je drastično smanjila cene svojih modela, pri čemu su cene nekih modela pale i do 20 odsto.

Međutim, kako Tesla navodi na svojoj veb stranici, model sa pogonom na zadnje točkove sada se kvalifikuje samo za 3.750 dolara poreskih kredita nakon što je vladina promena smernica stupila na snagu 18. aprila. Nova pravila se odnose na to da SAD ukidaju Kinu kao odobrenog trgovinskog partnera. To će dovesti do toga da će EV koja koriste baterije kineske proizvodnje izgubiti poreske kredite. Drugi Teslini automobili i dalje ispunjavaju uslove za punih 7.500 dolara poreskih kredita. Jedan od tih automobila je Model Y čija je cena takođe smanjena.

Vozila, Long Range i Performance Model Y sada koštaju 3.000 dolara manje nego ranije. Osnovni model Y sada će kupce koštati 46.990 dolara, dok su cene vozila Long Range i Performance sada 49.990 dolara i 53.990 dolara. Kada je Tesla prijavila svoju zaradu za 2022.godinu u januaru ove godine, Elon Musk je rekao da kompanija očekuje narudžbine „skoro dvostruko veće od stope proizvodnje“.

Međutim, prema izveštajima Bloomberg-a, Tesla nije održala tu stopu potražnje. Kompaniaj je ostvarila najmanji broj isporuka u prvom kvartalu ove godine od 2021.godine. Kompanija je navodno proizvela hiljade vozila više nego što je isporučila kupcima. Novo smanjenje cena je verovatno sprovedeno da bi se prodale postojeće zalihe i da bi se povećala potražnja u budućnosti.

