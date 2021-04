Tesla ostvarila rekordan kvartalni profit

Iako je zbog nedostatka čipova Tesla morala da odloži predstavljanje novih verzija Model S i Model X automobila, to očigledno nije imalo finansijski uticaj na kompaniju. Naime, ovaj proizvođač električnih automobila objavio je da je do sada imao najbolji prvi kvartal u godini. To najviše može da zahvali povećanoj prodaji modela Model 3 i Model Y, koji se proizvode u njihovoj novoj fabrici u Šangaju. Time se pokazao ispravan način razmišljanja Elon-a Musk-a, koji se zalaže za lokalizaciju proizvodnje na velikim tržištima.

Rezultat svega toga je da je Tesla generisala 10.4 milijarde dolara prometa tokom Q1 2021. godine, sa profitom od 438 miliona dolara. To je praktično duplo veći od profit od 2020. godine, kada je kompanija morala privremeno da zatvori fabriku u Kini, zbog Covid-19 pandemije. Jedan od razloga povećanja profita je i što je kompanija uspela da smanji troškove proizvodnje.

Ostvarenju rekordnog profita pomogla je i zarada od oko 101. miliona dolara od prodaje Bitcoin-a u prvom kvartalu. U januaru je kompanija kupila Bitcoin-e u vrednosti od 1.5 milijardi dolara i počela je da prodaje vozila za ovu kripto valutu.

Sve to je ostvareno uz velike otežavajuće okolnosti. Tesla se ovih dana suočava sa napadima zbog propusta u njihovoj self driving tehnologiji, ali i sa velikim nedostatkom čipova. Zbog toga se kompanija ubrzano priprema da se prebaci na nove proizvođače čipova i već uveliko radi na razvoju firmvera za njih.

Ostvareni finansijski rezultat je utoliko impresivniji, jer u prva tri meseca nije napravljen ni jedan redizajnirani Model S, niti Model X koji su „stavljeni na led“ zbog istog razloga. Umesto da se prvi modeli ovih automobila pojave u prodaji tokom februara, oni još uvek nisu sišli sa proizvodne trake. Nove informacije ukazuju da bi Model S mogao da se pojavi tokom juna, a Model X neće biti dostupan pre oktobra ove godine, a sa finansijske strane, procenjeno je da to kompaniju košta najmanje 200 miliona dolara izgubljenog profita.

Tesla je objavila planove i da će do kraja ove godine početi da pravi fabriku u Berlinu, kao i da je počela da oprema svoju novu fabriku u Austin-u. Očekuje se da će iz nje prvi automobili izaći na ulice do kraja 2021. godine.

Musk je u finansijskom izveštaju naveo i da očekuje da će Model Y do kraja 2022. godine postati najprodavaniji automobil na svetu, uzimajući u obzir i klasične automobile sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Možda ovo deluje kao previše optimistična izjava, ali znajući Musk-a, već više puta smo videli da su se njegove takve izjave obistinile…

