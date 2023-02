Tesla otvara svoje stanice za punjenje drugih EV

Američka Vlada je otkrila planove za instalaciju 500.000 punjača u SAD do 2030. godine.

Tesla uvodi i CCS standard

Bajdenova administracija je predstavila novu inicijativu u svom planu vrednom 7,5 milijardi dolara za instalaciju 500.000 EV punjača na putevima u SAD do 2030. godine. Kao deo tog plana, Tesla se obavezala da će otvoriti 7.500 svojih stanica za punjenje kompatibilnih EV do kraj 2024.godine.

Tesla je 2021. godine najavila da će njen program Supercharger otvorenog pristupa (koji se trenutno sprovodi u 16 ​​evropskih zemalja) stići u SAD. Bela kuća je sada otkrila detalje plana. Ukupan broj će uključivati najmanje 3.500 Teslinih superpunjača od 250kW koji se nalaze duž ključnih koridora autoputa. Ostatak će biti odredišne stanice za punjenje nivoa 2 (maksimalno 22kW). Stanice će se nalaziti kod hotela, restorana i na drugim urbanim i ruralnim lokacijama. Tesla će takođe povećati svoju američku mrežu Supercharger za 300 odsto, navode zvaničnici.

Trenutno postoji preko 130.000 javnih punjača

Da bi se iskoristile finansije od 7,5 milijardi dolara, kompanije moraju da usvoje kombinovani sistem naplate (CCS) koji dominira u SAD. Sistem nudi opcije plaćanja prilagođene pametnim telefonima. „Bez obzira na to koji EV vozite, želimo da budemo sigurni da ćete moći da se priključite i da znate cenu koju ćete platiti,“ rekao je sekretar za saobraćaj Pete Buttigieg. Tesla će takođe dodati i CCS standard.

GM, takođe planira da instalira do 40.000 javnih punjača EV nivoa 2 u SAD-u do 2026.godine. Nove stanice za punjenje će postati deo GM-ove Ultium Charge 360 mreže i biće dostupni svim vozačima električnih vozila. Takođe, Ford se obavezao da će do januara 2024. godine instalirati DC brze punjače u 1.920 prodajnih mesta kompanije. To će dodati više od 100.000 javnih punjača dostupnih za sva električna vozila.

Početkom prošle godine, Bela kuća je otkrila svoj plan kao deo programa Formula za Nacionalnu infrastrukturu električnih vozila (NEVI) vredan 7,5 milijardi dolara. Cilj je zapravo opšti plan da se polovina svih prodaja novih vozila u SAD pretvori u nultu emisiju do 2030. godine. Sada postoji preko 130.000 javnih punjača koji opslužuju preko tri miliona EV. Kritičari navode da taj broj još uvek nije ni približno dovoljan.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet