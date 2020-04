Tesla pokazuje prototip ventilatora sastavljenog od delova Model 3

Teslina EV postrojenja su zatvorena zbog koronavirusa, ali kao i drugi proizvođači automobila, kompanija se prebacuje na kreiranje ventilatora. Sada je kompanija objavila YouTube video snimak koji prikazuje prototip izgrađen od EV delova, uključujući displej Model 3, i infotainment sistem, kako je piše TechCrunch.

Kiseonik u bolnici ulazi u Teslinu komoru za mešanje (automobilski deo koji se koristi u Teslinim vozilima). Zatim se pumpa kroz Teslin prilagođeni dizajnirani razvodnik, koji pokreću računari vozila i koji kontroliše infotainment sistem. Svi parametri pacijenta se prikazuju na glavnom ekranu Model 3.

First Medtronic units from Tesla getting installed in NY metro area. These are for worst case situations. pic.twitter.com/xyFRZwv1M7

— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2020