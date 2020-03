Elon Musk: Tesla će „praviti ventilatore ako bude potrebno“

Iako se Elon Musk suočio sa dosta kritika zbog svog odgovora na pandemiju koronavirusa i odluke da nastavi sa radom Tesla fabrike u Fremont-u, uprkos kriznim merama, neko je pitao da li će fabriku koristiti za proizvodnju ventilatora.

Mnoge osobe kojima je dijagnostifikovan COVID-19 zahtevaju duži vremenski period da budu povezane na respirator kako bi im pomogao da dišu dok se ne oporave. Međutim, projekcije sugerišu da ako bude veliki broj osoba sa teškim slučajevima virusa kojima treba lečenje na respiratoru odjednom, tada će SAD imati mnogo manje mašina nego što je potrebno.

Musk je odgovorio „Proizvodićemo ventilatore ako bude deficita“, a glavni i odgovorni urednik FiveThirtyEight-a Nate Silver rekao je da trenutno postoji manjak. Na kraju, Musk je rekao: „Ventilatori nisu teški, ali ih nije moguće proizvesti odmah. U kojim bolnicama trenutno postoji nedostatak?“ na šta su ljudi počeli da ukazuju na probleme sa kojima se suočavaju u Italiji gde su lekari prijavili upravo takve nestašice.

Iako je Elon i ranije tvrdio da bar neke tvitove ne treba shvatiti ozbiljno, pružio je neke korisne informacije u drugim slučajevima, poput donacije sistema za filtriranje vode i finansiranja kupovine laptopova za škole u ​​Flint-u prošle godine.

Najnovije vesti o fabrici u Fremont-u sugerisalo je da će Tesla konačno smanjiti broj zaposlenih u ovom objektu na oko 2.500 kako bi pomogao radnicima da održe društveno distanciranje i izbegnu širenje bolesti, i dok ovo možda ne nadoknađuje ranije izjave ili akcije, nadamo se da će biti od pomoći ljudima kojima je to potrebno, gde god da su.

This is great news. I don’t know exactly which hospitals are most in need, but my understanding is NYC and Seattle hospitals are in acute danger. If you’re a hospital with a ventilator shortage or someone in a position to compile a list, please let @elonmusk and me know here. https://t.co/cecrQIj9GS

— Nate Silver (@NateSilver538) March 19, 2020