The Big Con: Epic poklanja igru koja je sve oduševila

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to The Big Con. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 25. aprila, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Big Con vas vodi u Ameriku devedesetih godina prošlog veka, a glavna junakinja je majstorica prevare. Zanimanje joj je da obmanjuje sve koje sretne, ali igrač ipak mora da uloži napore da je lepo preruši. Oni koji su igru isprobali su oduševljeni estetikom, soundtrack-om, duhovitim dijalozima i na to što sve liči na crtane filmove i serije s kraja prošlog veka.

Pored ove igre Epic poklanja i potpuno novu Town of Salem 2. Ova igra je i inače besplatna, a kao što joj ime kaže igrače vodi u svet misterije i magije. Fina strategija je ispunjena i paranojom, jer niko ne može mirno da spava kad su mu za petama lovci na veštice.

Ljubitelji avantura će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je sve besplatno – The Big Con inače košta oko 14 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet