TikTok će početi da deli zaradu od reklama sa kreatorima sadržaja

TikTok otvara novi način zarade za kreatore video sadržaja. Kompanija planira da počne da deli deo prihoda sa vrhunskim kreatorima kada se njihovi video snimci budu prikazivali pored određenih oglasa.

TikTok Pulse dostupan od juna u SAD-u

Novi program, nazvan TikTok Pulse, omogućava da se oglasi pokreću uz 4% svih najboljih video snimaka na TikTok-u. Kreatori i izdavači sa najmanje 100.000 pratilaca imaju pravo na smanjenje prihoda kada su njihovi video snimci uključeni. TikTok će podeliti 50% prihoda od Pulse-a sa odobrenim kreatorima. To je blizu onoga što YouTube nudi kreatorima, dajući im prijavljeno smanjenje od 55% od oglasa.

TikTok Pulse će biti lansiran u junu u SAD-u, a na dodatna tržišta će doći ove jeseni. Do sada, TikTok-ov glavni način kompenzacije kreatorima bio je kroz njegov „Creator Fund“, koji isplaćuje odabrane korisnike na osnovu popularnosti njihovih video zapisa. Međutim, kreatori su rekli da isplate iz ovog programa mogu biti male, što znači da on kreatorima nije ponudio održiv tok prihoda na način na koji je to odradio YouTube.

