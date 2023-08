TikTok uvodi velike promene za korisnike u EU

TikTok prolazi kroz velike promene za korisnike u Evropskoj uniji kako bi ispunio rok do 28. avgusta koji su vlasti u regionu dale kompanijama da se pridržavaju Zakona o digitalnim uslugama. Možda najveća promena sa kojom će se korisnici susresti je mogućnost da odluče da li će algoritmima dozvoliti da pokreću njihovu stranicu za vas.

Objave sa lažnim informacijama ne podležu preporuci

Kada korisnici traže bilo koju temu, rezultati će se takođe sastojati od popularnih video snimaka u njihovom regionu i sadržaja na željenom jeziku. Oni i dalje mogu da odu na svoje feedove za praćenje i prijatelje da vide postove ljudi koje prate, ali će oboje sada prikazivati hronološki vremenski okvir umesto jednog na osnovu njihovog profila.

To će biti ogromna promena za TikTok, s obzirom da je većina njegovog uspeha zaslužna za algoritam koji pokreće njegovu stranicu For You. Njegov format koji se može pomerati i ispunjen video snimcima koji ciljaju određene korisnike je ono što aplikaciju čini toliko zavisnom.

TikTok uvodi i dodatnu opciju izveštavanja za evropske korisnike za sadržaj za koji veruju da ne bi trebalo da bude dozvoljen na platformi. Ako servis nakon pregleda odluči da ne krši svoje opšte smernice, novi namenski tim moderatora će ga onda pogledati da vidi da li krši zakone u regionu. TikTok tada može da ograniči pristup prijavljenom videu samo u toj zemlji ili regionu.

Društvena mreža će takođe početi da daje korisnicima u Evropi više detalja o svojim odlukama o moderiranju sadržaja, kao što je zašto objave sa lažnim informacijama ne podležu preporuci. Konačno, rečeno je da više neće služiti personalizovano oglašavanje korisnicima u Evropi uzrasta od 13 do 17 godina na osnovu njihovih aktivnosti.

