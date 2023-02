Prvi BuzzFeed članci generisani pomoću AI

Prvi BuzzFeed-ovi kvizovi koji integrišu alate za pisanje AI su uživo, sa sadržajem na temu Dana zaljubljenih, kao što su “Date Your Celeb Crush With The Magic Of AI” i “This AI Quiz Will Write A Rom-Com About You In, Like, Less Than 30 Seconds.” Rezultat je malo zanimljiviji Mad Libs — i mnogo dosadniji način korišćenja ChatGPT-a.

U dopisu osoblju prošlog meseca, izvršni direktor BuzzFeeda Jonah Peretti rekao je osoblju da će kompanija „voditi budućnost sadržaja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji i maksimizirati kreativnost naših pisaca, producenata i kreatora i našeg poslovanja“.

Prvi set kvizova podstiče korisnike da unesu informacije kao što su imena, omiljena hrana ili lokacija, a alatka izbacuje personalizovani blok teksta generisan korišćenjem veštačke inteligencije. BuzzFeed kaže da ljudsko osoblje piše kvizove i obučava uputstva i da je to „saradnički napor“ između osoblja, AI sistema i korisnika. Čini se da je BuzzFeed postavio neka ograničenja oko toga šta korisnici mogu da unesu i šta alatka vraća — neki uvredljivi termini su zabranjeni, a generisani tekst će ponekad zameniti unose nečim slučajnim.

Pristup Dana zaljubljenih je daleko od novog. Pre neki dan je The New York Times objavio nešto slično, dajući ChatGPT-u nekoliko upita za pisanje poruke za Dan zaljubljenih.

Većina kvizova ima dva autorska teksta: „Robot Buzzi“ i zaposlenog u BuzzFeed-u. Prodavnica je takođe već počela da integriše izvorno oglašavanje i sadržaj generisan od veštačke inteligencije: jedan kviz, pod nazivom „Mi ćemo dizajnirati vašu idealnu srodnu dušu sa magijom veštačke inteligencije“, sponzoriše Miracle-Gro.

BuzzFeed-ova najava da će početi da koristi automatizovane alate došla je za petama drugih digitalnih izdavača koji su bili pod lupom kako su primenili – i otkrili – upotrebu sličnih sistema. Sajt za tehničke vesti CNET je mesecima tiho koristio alatku za generisanje veštačke inteligencije na desetinama priča, za koje je kasnije otkriveno da većina ima greške. Prvi članak objavljen u Men’s Health ranije ovog meseca koristeći AI alat takođe je imao greške koje su ispravljene samo kada je Futurizam pitao za njih.

Portparol BuzzFeed-a Matt Mittenthal rekao je za Verge prošlog meseca da kompanija nema planove da koristi automatizovanu tehnologiju u svojoj redakciji. Akcije BuzzFeed-a su skočile otkako su izašle na berzu 2021. godine, a kompanija je obavila nekoliko rundi otpuštanja, od kojih je poslednja smanjila 12 odsto zaposlenih u decembru. Zalihe BuzzFeed-a su skočile u januaru nakon što su se pojavile vesti da će kompanija početi da koristi automatizovane alate.

